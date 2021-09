El parón por los compromisos de la selección ha finalizado y por lo tanto se reanuda la competición. Quince días que pueden haber servido de una pretemporada, atípica si pero pretemporada. Los entrenadores han tenido tiempo para rectificar fallos de cara al futuro inmediato y sobre todo, Paco López en el Levante me refiero. El conjunto azulgrana , en mi opinión ha regalado cuatro puntos en los dos primeros partidos de liga. Ya lo comenté en anteriores columnas. Esos regalos son los que cuentan al final de la temporada. Si se llegan a corregir los errores el camino en la liga seguro que está más despejado.

La defensa levantinista, no invento nada, no ha sido lo contundente que debería en Cádiz y ante el Real Madrid, aunque el empate frente a los madridistas no desmerezca ni mucho menos, pero perder ocasiones en ataque y ser permisivos atrás lleva consigo pérdida de puntos. Como verán no digo nada de San Sebastián, Ahí no hubieron opciones.

Ahora el, próximo sábado llega el Rayo. La pasada jornada goleó al Granada. Aquí no hay que fiarse de nada ni de nadie. El partido se tiene que tomar como el del Real Madrid. La defensa tiene un nuevo inquilino, Mustafi. Viejo conocido de su etapa en el Valencia. No sé si debutará el sábado o es pronto todavía. Tampoco sé cómo llega el jugador, de forma claro está. En el Valencia anduvo bastante bien pero de eso hace ya unos cuantos años. De cualquier forma siempre está bien que lleguen refuerzos a la plantilla.