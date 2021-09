Es verdad que esto no ha hecho más que comenzar, es verdad que queda mucho por delante, es verdad que lo que hoy es negro mañana puede ser blanco, es verdad que el mundo del futbol es diferente a otros mundos y que un partido puede cambiar muchas cosas, tanto para bien como para mal. Todo eso es cierto. Pero miren yo prefiero siempre los buenos principios a los malos. Con esto quiero decir que el comienzo de la temporada del Levante U.D. no es de lo mejorcito ni mucho menos. La temporada pasada tuvo un final malo, salvó la papeleta por una primera vuelta muy buena que le permitió mantener la categoría a pesar de que en los últimos ocho partidos no sumó tres puntos en ninguno de ellos. Por cierto si a esos ocho encuentros le sumamos los cuatro de la actual son ya doce los que lleva sin ganar.

Es verdad que en Cádiz y frente al Real Madrid pudo conseguir algo más pero lo que cuenta es el resultado final y continúa sin ser favorable. El otro día en el Ciutat se repitió el partido de San Sebastián con la diferencia que aquí se adelantó en el marcador con el gol de Roger de penalti, aunque le sirvió de poco. El Rayo fue más contundente buscó el empate y lo consiguió, gracias que la cosa quedó ahí en la igualada, la parroquia no lo tenía muy claro y sufrió de lo lindo. Algún pito se escucho al final. Tampoco es eso, pero no está mal, hay que espabilar.

Particularmente veo jugadores bajos de forma, que les cuesta mucho arrancar, hay lesionados importantes, es cierto, pero todo es no es obstáculo para que el equipo vuelva por sus fueros.