E l día de la marmota llegará a su fin en algún momento. Al menos, en sensaciones, la última semana ya ha sido diferente. Por la figura de Alessio Lisci y porque se percibe un ‘feeling’ de que ante Osasuna sí puede llegar ese primer triunfo. Más allá incluso del cómo llegue, la realidad es que lo importante es que llegue. Da igual la forma. Dominando, siendo dominado, con un penalti injusto en el 90 o con polémica a favor. El tópico de ‘crecer desde la victoria’ no puede necesitarse más en un Ciutat de València que prácticamente no se acuerda de la última victoria en LaLiga. Queda tan lejos que por el camino ha caído una dirección deportiva, dos entrenadores y Alessio Lisci, el jefe del filial, es el ‘capo’ del primer equipo aunque sin saber hasta cuándo. Pero tanto su cargo, como si llueve, hace viento o ambas cosas, el Levante tiene que terminar hoy con los tres puntos en el bolsillo porque la salvación cada vez está más cara y ya no queda demasiado a lo que agarrarse en Orriols.

En el Levante son varios los motivos para creer. El primero de ellos es que con el cambio de entrenador el ambiente es otro. Alessio Lisci además consiguió el primer triunfo del curso contra el Huracán Melilla. Sí, fue en Copa. También ante un rival muy inferior. Pero al menos los jugadores se llevaron una alegría en un momento en el que solo hacían que aparecer piedras en el camino. En esa cita algunos jugadores clave descansaron. No así Mustafi, que se antoja como la pareja de Rúben Vezo en esa línea defensiva. Sí se quedaron fuera de la convocatoria el propio luso, Morales, Postigo, Miramón y Melero, tres de ellos por lesión. También Clerc se quedó sin minutos, al igual que Pepelu, De Frutos, José Campaña y Roger Martí. Todos ellos apuntan a titulares en un enfrentamiento, contra Osasuna, en el que el centro del campo tiene que mejorar mucho con lo visto en la visita al Benito Villamarín. En portería por otra parte se deshojó la margarita y todo apunta a que será Dani Cárdenas el encargado de defender la portería ante Osasuna, un rival que debe permitir al cuadro dirigido por Alessio Lisci recuperar algo de ilusión en LaLiga. Por otra parte, una de las cosas que más ha sorprendido en la convocatoria del técnico italiano es la ausencia del gran protagonista del duelo de Copa del Rey contra el Huracán Melilla: Blesa. El canterano, que anotó un triplete este mismo jueves, se quedó fuera de una lista en la que Lisci tiene muchas alternativas para hacer un once. De centro del campo hacia delante estarán Roger, Soldado, De Frutos, Morales, Bardhi, Campaña, Pepelu, Malsa, Radoja, Vukcevic, Dani Gómez, Cantero y Pablo Martínez. El partido, igual que en la última etapa granota, estará de esa manera en las dos áreas. Así como otros años el Levante solo tenía problemas en la propia, el gran objetivo de Lisci en este partido es que el cuadro granota tenga olfato goleador. Que se acerque a los porteros rivales con más facilidad y que sea capaz de sacar los tres puntos gracias, lógicamente, a ser efectivo en campo rival