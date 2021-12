Alessio Lisci tuvo la comprometida papeleta de salir a rueda de prensa después de ver cómo su equipo dejó escapar la oportunidad de salir del RCD Stadium ganando por primera vez en esta temporada. El entrenador italiano no encontró explicación a qué deben de hacer los suyos para salir de la dramática situación, al igual que se lamentó de los infortunios que sufrió su equipo. La victoria, además de resistirse, parece ser una remota posibilidad. «Cuando estás en dinámicas malas, largas, te pasa de todo. Yo creo que la primera parte, en condiciones normales, nos vamos 1-3 o 1-4 tranquilamente. No somos capaces, no por nada, sino porque el fútbol es así. En el descanso el mensaje ha sido en todo momento de ir a por el tercer gol pero claro, hay veces que inconscientemente te metes atrás y eso ha sido un error. Luego marcamos el tercero y nos empatan. En los momentos clave del partido hemos estado desafortunados. Evidentemente no podemos reprocharlo solo a la suerte, porque sí que hay situaciones tácticas que tendríamos que haber arreglado, lo hemos intentado, pero nada», comentó.

Sin embargo, lo que comentó en el vestuario no se tradujo en la segunda mitad. «A los jugadores les he dicho que tenían que repetir lo de la primera parte. Creo que la primera parte ha sido muy muy buena, y desde ahí crecer. Lo hemos intentado pero sí que hemos tenido prisa en verticalizar, y eso nos ha limitado. Ha sido uno de los problemas de la segunda parte. Teníamos que tener más tranquilidad, jugar un poco más en horizontal. Es verdad que las salidas eran muy claras y entonces el equipo tenía ganas de ir a hacer más daño, pero había que tener un poco más de paciencia para cortarle el ritmo al Espanyol y ahí sí que tendríamos que haberlo hecho mejor», analizó el italiano, quien desveló que le dolieron tanto los goles encajados como las formas de recibirlos. «Las dos cosas. Si encajas cuatro goles tienes un problema, evidentemente».