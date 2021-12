Las dinámicas y la presión no son un problema para Alessio Lisci, quien después de vivir múltiples enfrentamientos contra el Valencia en categorías inferiores, considera que el Derbi de hoy es una oportunidad de oro para relanzar a su Levante hacia la pomada por la permanencia. «Lo es, pero al final hacer bueno el escenario depende de nosotros. No hay más historia que esa, tendremos que hacer cualquier cosa para ganar», reconoció el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al encuentro. Sobre todo, sabiendo que el equipo tiene la responsabilidad moral de solucionar el batacazo en Copa del Rey. De hecho, el transalpino dijo abiertamente que quiere parecerse, haciendo un paralelismo, al Alcoyano que vio la semana pasada en el torneo del KO y no al Levante que cayó eliminado en la tanda de penaltis. «Hay que concienciar al equipo de que el partido empieza en el minuto uno, concienciarme yo de que tengo que cerciorarme de las situaciones desde el calentamiento y también concenciar a todo el mundo de que esto es un Derbi. El partido tiene una repercusón muy importante porque se hablará de él hasta la vuelta de Navidad. Lo mínimo que podemos hacer es ser el Alcoyano y no ser el Levante del otro día», comentó en la comparecencia.

Más allá de la importancia del encuentro, Alessio está tranquilo. Pese a que su sueño de convertirse en entrenador haya empezado con el pie izquierdo en cuanto a resultados, aspira a dar un volantazo a la situación del Levante con un triunfo que, independientemente de que sea el primero del curso, desea con todas sus fuerzas. «Yo estoy muy ilusionado, como en cualquier partido. Nunca me han afectado las presiones ni las dinámicas. Me encanta el fútbol y me encanta disfrutarlo. El Derbi va a ser de muchas emociones, para bien o para mal, así que tengo ganas de que llegue el momento», reconoció con síntomas de ilusión. El primer Derbi de la temporada se llevará a cabo en un Ciutat de València que apenas ha recibido alegrías. Un empate contra el Madrid y otro contra el Atlético fueron los únicos momentos que los seguidores levantinistas recuerdan con añoranza. Sin embargo, Alessio Lisci, consciente de la importancia que tiene la afición, pide que animen sin cesar durante los noventa minutos. Sabe que se entregan constantemente en cuerpo y alma, pero insiste en que serán un aspecto fundamental para llevarse los tres primeros puntos del tirón este curso. «Nunca me cansaré de decir que la afición es importante, más después de que lo vimos en Alcoi. Su apoyo apoyo es clave. Todos nos queremos salvar y es fundamental que animen durante los noventa minutos. Cuando pite el árbitro, si no están de acuerdo, que lo expresen. Es totalmente normal y justo. Pero los necesitamos», dijo Alessio Lisci, quien activa la cuenta atrás para el inicio del Derbi.