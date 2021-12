No hay manera de ganar un partido. Sucedió más o menos lo mismo que contra el Espanyol. Marcas primero, te adelantas en un par de ocasiones, incluso puedes conseguir irte de tres goles de diferencia pero ni con esas. Media hora de primera parte muy buena y poco más. Cuando los seguidores se las prometían muy felices todo cambió y apareció el Levante de toda la temporada. El Levante que encaja goles que nadie encaja, que da facilidades que nadie da, baja el nivel y llega la debacle.

No tuvo nada que ver el primer tiempo con el segundo. En esa segunda mitad el Valencia se tomó en serio el partido y se hizo dueño y señor del partido. No entiendo la actitud del conjunto azulgrana. Se viene abajo con demasiada facilidad y lo peor para mí con lo difícil que es marcar un gol en dos partidos haces tres y no consigues ni un punto. Así el futuro es muy negro. Mucho tendrá que cambiar para salvar la situación.

Cuando uno está con el agua al cuello como está el Levante, es cierto, que las cosas se ven de manera diferente a si ocurre todo lo contrario, es decir, se han perdido demasiados puntos cuando lo más fácil era sumarlos todo se complica. Sé que es difícil jugar con ese lastre en la espalda. Tienes que estar convencido de que se puede cambiar la situación pero ves que comienzas muy bien y en un abrir y cerrar de ojos todo es distinto. En fin tiempo queda, pero cada vez menos.