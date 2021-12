La Junta General de Accionistas más difícil para Quico terminó con tensión, sin entendimiento por ninguna de las partes y con la sensación de que lo social está tan tocado como lo deportivo y lo económico. Y con todos esos temas encima de la mesa, la tarde comenzó con el mensaje del presidente de la entidad, que en primer lugar habló de la situación del equipo, donde se resiste a dar por muerto a un equipo que lleva 26 jornadas sin ganar en LaLiga. «Nos van a tener que matar para no estar la temporada que viene en Primera. Me niego a rendirme. Hay que sentirse orgulloso de un proyecto valenciano como es el Levante Unión Deportiva. Hay que honrar nuestro pasado y ser ambiciones de cara al futuro. Gracias», destacó el presidente.

Quico Catalán también habló de los motivos que él considera han condicionado al Levante a vivir la situación actual. «No contemplamos que el mercado de fichajes desapareciera. Tres meses después de la Junta de 2019, una pandemia cambió nuestros hábitos. Nadie nos preparó para esto. Vivimos sin el motor de los estadios, os hemos echado de menos. Han sido meses complicados, de los más difíciles de gestionar en doce años. Afrontamos la situación con esfuerzo y trabajo», destacó Catalán que lamentó que haya sido «imposible, de corazón, reconducir la estrategia de 2019».

«Podríamos haber vendido a nuestros activos devaluándonos, pero no lo hicimos. La asumimos con responsabilidad y sin excusas, pero la pandemia nos ha dado ese escenario. Casi todos los clubes de Primera han tenido pérdidas. CVC nos da solvencia y garantías para acabar el estadio y hacer la Ciudad Deportiva», destacó el dirigente. Eso sí, tuvo réplica. «Es de justicia reconocer su papel, que en un valor global, es positivo. Muchos de los aquí presentes son partícipes. Pero los aciertos del pasado, los errores del presente no se pueden pasar por alto por un cúmulo de errores en las últimas temporadas en lo deportivo, social y económico. Los entrenadores destituidos antes de la primera vuelta y la dirección deportiva renovada meses atrás. Además de la deuda, dibuja una dependencia de los derechos televisivos y la necesidad de recurrir a CVC», aseguró Gabriel Salinas, expresidente de la delegación de peñas.

Por su parte, Carlos Ayats, periodista y presidente del FROG, apuntó a los ingresos recibidos durante los años en la máxima categoría y que no se han sabido aprovechar por parte de la entidad. «En ingresos por derechos de televisión han sido incapaces de eliminar la deuda de 61,4 que se encontraron tras la quita del concurso sin necesidad de volver a endeudar al club», señaló recordando también la situación liguera. «Estamos hablando de una crisis deportiva sin precedentes en toda la historia de la Liga, de más de 8 meses sin ganar un partido y de un equipo que tiene pie y medio, en diciembre, en la Segunda División», explicó.

Por otra parte, Vicente Furió, presidente de la Fundación, se quejó por las formas de un accionista. «Me parece lamentable que este señor me trate como un Ninot de Falla. Mi punto de vista sobre la Fundación es que son personas honorables. Si el otro día fallaron no tengo culpa. El déficit es la consecuencia de dos coyunturas: la sanitaria y la económica. Pocos sectores sobreviven a la crisis. No me busquen para generar crispación ni para denigrar, criticar a mis compañeros del Patronato. Sí para buscar vías de acuerdo y entendimiento», señaló en su intervención.

La dirección deportiva

«No es fácil prescindir de una dirección deportiva en noviembre y contratar otra deprisa y corriendo para un mercado que desconocemos. Le garantizo que en el Levante actual no tomará ninguna decisión su Consejo. Solo técnicos de la casa», explicó Quico en una de las últimas intervenciones hablando de que no es igual trabajar planificando el equipo en Primera que para la categoría de plata. A pesar de ello se tiene muy en cuenta la opinión de Alessio.