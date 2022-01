La contundente derrota del Levante UD frente al Villarreal hace que el equipo siga sin levantar cabeza, dando a su vez una mala imagen que la llegada de Alessio Lisci no ha podido variar. Tras el partido, el técnico granota habló para la prensa y no esquivó ninguna pregunta, como la referida a los cánticos de «esa camiseta no la merecéis». «Lo he escuchado. La afición tiene todo el derecho del mundo a estar enfadada. Ahora, si los jugadores merecen la camiseta o no, lo tenemos que demostrar en el campo», Sobre si el equipo ha tocado fondo, añadió que «puede ser, no lo sé, porque el resultado es muy contundente. Pero lo que es importante es que no podemos hacer que este partido nos haga más daño del que hay. El sábado jugamos contra el Mallorca y es vital. Veníamos de hacer cosas que no han salido. Hay que seguir trabajando a nivel defensivo porque es un punto en el que tenemos que crecer. Debemos ser conscientes e intentar que toda la fase defensiva mejore y para eso los once tienen que dar un paso».

Del partido de ayer añadió que «si a la primera te marcan gol, te complican. Hay que aprender de los errores y trabajar. Hoy se podía perder, aunque no de esta forma. Ahora vienen tres partidos vitales y es ahí donde tenemos que empezar nuestra liga. Debemos intentar que este partido no nos haga daño. El Villarreal ahora es el mejor equipo de LaLiga y este partido hay que borrarlo».