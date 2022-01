Tras la primera victoria del Levante U.D. que buena fala le hacía, ha llegado la hora de la verdad. Todavía hay tiempo para lograr la salvación, es cierto que no va ser tarea fácil ni mucho menos, eso imagino que lo saben todos, pero no imposible. Todo pasa por darse de que lo del otro día ante el Mallorca no fue un espejismo y que hay que pelear hasta el final. La clasificación es clara, no hay tanta distancia, son seis puntos los que le separan del Deportivo Alavés que marca la permanencia y uno más con el Getafe, es decir que si la progresión marcada en el último partido tiene una continuación, que es lo que hay que hacer, el mal comienzo puede rectificarse. Ahora hay un pequeño descanso por la Supercopa que imagino le vendrá muy bien al entrenador para recuperar lesionados y poder entrenar con toda la tranquilidad del mundo. Vamos se podrá vivir una pequeña pretemporada.

Otro asunto, estamos en el mes de Enero, mes de los fichajes de invierno, todos los equipos andan a la búsqueda y captura de jugadores para reforzar las plantillas, sobre todo los que andan en zona peligrosa, buscan árnica de donde se pueda sacar. No será sencillo por dos motivos, uno el poder dar con el jugador clave que necesitas y que luego responda a las expectativas, otro el poderoso caballero don dinero, este lo veo clave. Las arcas están como están y no se pueden hacer muchos dispendios, hay que vender primero y comprar después. En fin el galimatías de todas las temporadas sobre todo para los equipos que no han hechos deberes en los primeros compases de la temporada. Por desgracia el Levante es uno de ellos.