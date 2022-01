Goteo de opciones para la zaga

El Levante, a falta de dos semanas para que se baje la persiana del mercado de fichajes, sigue sin recibir luz verde para reforzar su plantilla, aunque el trabajo en las oficinas del Ciutat de València sea intenso desde que los máximos responsables de la secretaría técnica, Quico Catalán y Alessio Lisci llevasen a cabo una reunión, antes de las vacaciones navideñas, para trazar la hoja de ruta sobre la que moverse durante el mes de enero. Sin embargo, la posición de central es la prioridad durante unas semanas en las que se están manejando una gran cantidad de nombres para la zaga levantinista, en una lista en las que hacen acto de presencia otros tres candidatos: Nehuen Pérez, Strahinja Pavlovic y Matheus Dória..

La marcha de Pablo Martínez, en calidad de cedido y en dirección a la SD Huesca, no soluciona la economía del Levante más allá de que haya liberado una ficha y de que la plantilla siga masificada al tener veintiséis futbolistas en sus filas. Dos semanas después de que el mercado de fichajes se haya activado, Orriols continúa sin tener ventas ni soluciones en sus arcas. Pese a ello, tras recibir los ofrecimientos de Luis Abram, Siovas, Sidnei y Martín Cáceres, y de palpar las situaciones de Álvaro González, Nastasic y Callens, cuyos salarios, a día de hoy, son inasumibles según los números de las cuentas del Ciutat de València, en la órbita surgen Nehuen Pérez, Strahinja Pavlovic y Matheus Dória. Los dos últimos, cumpliendo con la catacterística de central zurdo que se rastrea en Orriols, ya que, desde la salida de Chema Rodríguez, no ha existido en el Levante y Rúben Vezo, quien en caso de necesidad actúa por la izquierda, no se siente tan fuerte como por la derecha.

El central argentino, a préstamo por el Atlético de Madrid, milita en el Udinese de la Serie A sin que su experiencia en Italia sea satisfactoria para su evolución como futbolista. A sus 21 años, Nehuen Pérez lleva disputados 474 minutos repartidos en seis encuentros en el campeonato transalpino. Un bagaje competitivo que pide a gritos más protagonismo en un nuevo destino. En un marco idéntico se encuentra el defensa serbio del Monaco, tanto por su falta de relevancia como por su juventud (20). Aspecto que no pasa desapercibido en Orriols. Pavlovic no se ha vestido de corto en los últimos siete partidos de la Ligue 1 y se le busca salida durante el periodo de transferencias invernal.

No obstante, el Levante también mira hacia opciones con más recorrido a nivel futbolístico. Matheus Dória cuenta con experiencia en Europa tras sus periplos en el Granada, en el Olympique de Marsella y en el Yeni Malatyaspor turco, aunque un porcentaje de su trayectoria la ha desplegado en América del Sur. Tras vestir las elásticas de Botafogo, donde inició su camino en el universo del balompié, y de São Paulo, clubes de su país de procedencia, defiende los colores de Santos Laguna de México. No en vano, el brasileño de 27 años, desde que arrancó a finales de julio la Liga MX Apertura, solo se ha perdido dos enfrentamientos, mientras en la Liguilla Apertura y en la Liga MX Clausura ha jugado sus cuatro partidos correspondientes. Pese a ello, el Levante lo tiene en su lista, aunque su prioridad pase también por oxigenar el Fair-Play en forma de salidas. Si Orriols no formaliza marchas, difícilmente podrá abordar operaciones en firme.

El Femenino, frente al Athletic

Por otra parte, el Levante Femenino y el Athletic Club se miden este domingo (11 horas) en la ciudad deportiva de Buñol en la jornada previa a la celebración de la Supercopa de España, torneo al que el equipo valenciano quiere llegar con confianza.