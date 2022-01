No hay excusas que valgan, lo hecho hasta ahora, hecho está, el primer partido de la temporada que terminó con victoria azulgrana ya se ha conseguido, ha tardado mucho, pero los tres puntos en juego se apuntaron en el casillero del Levante U.D. eso tiene que servir de punto de partida. Ha sonado la hora de la verdad. Si quiere mantener la categoría no tiene más remedio que seguir sumando de tres en tres. El próximo compromiso contra el Cádiz, como los siguientes, son claves para cumplir el objetivo. Hasta ahora los deberes no se habían hecho bien, todo lo contrario, no se pueden hacer peor, por eso en lo que queda de temporada hay que atarse bien los machos. Las medias tintas no sirven para nada. Imagino que eso tanto el entrenador como los jugadores lo tienen bien claro. Eso espera la afición.

En otro orden de cosas, estamos en tiempo del compro, vendo y cambio del invierno. Saben que hay dos momentos al año para hacerlo, uno ahora y el otro en verano. De momento pocos movimientos en ese aspecto. Como siempre surgen nombres, tanto para salir como para entrar, pero operaciones importantes cerradas ninguna. Ese es el trabajo del Consejo de Administración principalmente, ya que ahora mismo el Levante no tiene cuerpo técnico tras la salida de Manolo Salvador y David Navarro. El equipo necesita algún refuerzo, es cierto, ofrecimientos hay como es natural, los agentes andan locos por colocar a los suyos, pero lo difícil en este asunto es acertar. Si al final hay fichajes hay que desearles suerte porque no siempre los refuerzos dan el resultado esperado. Vamos a esperar, no queda otra.