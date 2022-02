Martín Cáceres, ahora sí, es una realidad en el Levante. El único fichaje del club en la última ventana de transferencias llegó ayer alrededor de las 19:30 de la tarde vía AVE a la ciudad de València para empezar su aventura en Orriols, ponerse el mono de trabajo y pelear por salvar al equipo en la élite del fútbol español. Ante la concentración de medios de comunicación que esperaron al uruguayo en la estación ‘Joaquín Sorolla’, el central intervino para decir que está «muy contento por su fichaje por el Levante» y que «tiene ganas de conocer a sus nuevos compañeros» al tener mañana, a partir de las 12:00 y en el Ciutat de València, su puesta a punto de manera oficial como nuevo futbolista levantinista. Además, reconoció que tiene «experiencia» y que «aportará el máximo en todos los aspectos».

Será el pistoletazo de salida a su duodécimo desafío en su trayectoria deportiva, donde destacan equipos como Villarreal, FC Barcelona, Sevilla o Juventus, después de dejar al Cagliari de la Serie A tras vestirse de corto en catorce ocasiones, en decimoctava posición y a un punto de puestos de salvación. Sin embargo, su aterrizaje en el Ciutat de València tiene una única finalidad: conseguir la permanencia. Y por la tarde, primer entrenamiento bajo las órdenes de Alessio Lisci en el feudo de Orriols, en el que será la última sesión antes de viajar al Coliseum Alfonso Pérez.

Con contrato hasta final de curso, prorrogable en caso de salvación, Cáceres firmó por el Levante en el penúltimo día de mercado después de haber estado encima de la mesa durante las semanas de enero. De hecho, Alessio Lisci, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe, dijo que la opción estuvo presente desde antes de que se abriera el periodo de traspasos. «El nombre de Cáceres surge en la reunión después del partido del Valencia», dijo el italiano, mientras que el defensa, en su llegada a la capital del ‘Cap i Casal’, reconoció que no dudó en satisfacer el deseo del club en incorporarlo a sus filas. «La posibilidad de venir al Levante ha sido por el míster. Hablé con él, me transmitió lo que quería y le dije que no iba a haber más charlas, que iba a venir seguro al Levante», comentó, ante los medios presentes en la estación, listo para aceptar el reto.

Un desafío al que no descartó incorporarse de manera inmediata, después de haber concluido sus dos compromisos clasificatorios para la Copa del Mundo con Uruguay con victoria. «Por suerte pude venir lo antes posible por el vuelo chárter de LaLiga. Estamos a la orden para lo que necesiten», dijo Cáceres, preparado para darlo todo por el Levante.