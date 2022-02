Sergio Postigo, defensa del Levante, aseguró este viernes, tras perder 3-0 ante el Getafe, que su equipo no está dando «el mínimo» que exige jugar en Primera División y se mostró abatido por la nueva derrota que sufrió su equipo.

«Creo que es algo que ve todo el mundo. No estamos dando ese mínimo que hay que dar en la categoría. No viene de ahora, es algo que mostramos toda la temporada. Una continuación del final de la temporada pasada. Fue bonita, pero acabamos muy mal y hemos tenido esa continuación», aseguró a Movistar+.

Postigo reconoció que él y sus compañeros sufren una carga «demasiado grande» que mentalmente «pesa mucho» a los jugadores del Levante, que, a su juicio, en años anteriores demostraron que no forman un equipo «tan malo».

«No estamos compitiendo ni llegamos al mínimo de ganar partidos por suerte. Es muy frustrante. No sólo por nosotros, también por la gente del club y también por los aficionados, que se desplazan y no les recompensamos. Les pedimos disculpas», apuntó.

«Hoy era una final. Lo sabíamos todos. De tener alguna posibilidad pasaba por aquí. Era una final y no la hemos afrontado como tal. Un gol tan pronto, te mata y eso no puede pasar», agregó. Por último, reconoció que el Getafe es un ejemplo a seguir: «Cuando estábamos abajo hace jornadas, todos buscábamos reaccionar. El Getafe lo ha conseguido. Eran el ejemplo. Ahora puede que vayan hacia arriba», concluyó.

«No bajamos los brazos»

Darío Navarro, segundo del sancionado Alessio Lisci, aseguró: «Mi equipo no ha bajado los brazos. Lo han intentado sin bajar los brazos. Todos sus disparos eran situaciones. El Getafe es muy ordenado y vive de transiciones. Si vas sin tranquilidad nos cuesta porque no tenemos un delantero como Unal, Sandro o Borja Mayoral. Cuando ellos tenían el balón nosotros no íbamos con la misma intensidad».