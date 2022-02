Me vale la canción de Julio Iglesias, ganadora hace un montón de años del Festival de la Canción de Benidorm, para titular esta columna. Más todavía cuando está calentito el reciente, festival de la misma población. Ese que tantas controversias ha causado y continúa todavía causando. Pero claro no voy a hablar de música, o si debió ganar esta u otra canción, voy a lo mio, el Levante U.D. y su andadura y de ahí el titular. Otra jornada más perdida y desaprovechada. Nueva derrota, está vez contra un rival que hace unos cuantos partidos estaba en la misma situación, pero que poco a poco ha ido escalando posiciones. Da lo mismo que la liga se detenga, que se pueda hacer una pretemporada, que se haga autocrítica, todo da igual si el equipo no funciona.

El otro día en Getafe un tiro a puerta, dio en el palo no entró, y nada más. Así no se va a ninguna parte. Ya van por el tercer entrenador y no se ha notado ningún cambio. Los culpables no serán los entrenadores, habrá que buscarlos en otro lugar, en los jugadores digo yo. No se puede ir jugándote la vida como se fue. Ya no sé si son los nervios por la situación, pero da pena ver futbolistas que la temporada pasada, por ejemplo, lo hacían muy bien, y que ahora no controlan un balón, no dan un pase al compañero que está a dos metros, no ven para nada la portería contraria, llegan tarde a todos los balones. Dan todas las facilidades del mundo en defensa. En fin un desastre que les lleva a cerrar la clasificación. Lo que toca ahora es pensar en el futuro. Hay que preparar la próxima campaña pensando donde se va a estar para evitar que ocurra lo que ya por desgracia está ocurriendo. Resumiendo, van pasando jornadas y La vida sigue igual.