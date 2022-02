El Levante tratará de volver a creer en sí mismo contra un equipo de máxima exigencia como el Betis. Colista con 11 puntos y a 12 de la salvación, el equipo de Alessio Lisci solo puede optar a revertir la situación si empieza a encadenar victorias. No solo contra los rivales directos, sino contra cualquiera que se ponga por delante, con más motivo si es en el Ciutat de València. En el estadio se dará cita una afición que está cansada de una temporada tan dura y en el último encuentro de casa entonó el ‘Quico vete ya’.

El presidente ha movido ficha esta semana con el fichaje de Felipe Miñambres y el nuevo director deportivo granota presenciará el encuentro en el estadio. Ahora queda ver qué cara del Levante se encuentra en su primer día de trabajo en la nave azulgrana.

El mensaje es el mismo: se sigue creyendo. De hecho, Alessio aseguró ayer que sus pupilos han entrenado mejor que nunca esta semana. Las últimas derrotas contra el Cádiz y el Getafe hicieron mucho daño y tuvieron una característica en común: los rivales necesitaron muy pocas llegadas para marcar. De hecho, ambos abrieron el marcador con su primer disparo a puerta. La media de más de dos goles por partido que encaja el Levante es un aspecto que deberá corregirse esta tarde si el equipo de Orriols quiere plantar batalla al Betis, el segundo conjunto más goleador de LaLiga Santander con casi dos dianas por encuentro.

El sistema, en duda

Una de las incógnitas sobre el partido es qué formación empleará Alessio Lisci. Contra el Mallorca recurrió a una defensa impar que le valió para sumar la única victoria de la temporada y dejar la portería a cero, pero ese sistema no funcionó hace una semana contra el Getafe. En la rueda de prensa, el italiano afirmó que baraja varias opciones y no dio pistas sobre cuál empleará. Lo que es seguro es que no podrá contar con los dos lesionados de esta semana: Postigo y Campaña, ambos con microrroturas en el sóleo. El sevillano volvía a estar disponible tras cumplir dos partidos de sanción.

Aunque la defensa es la gran preocupación, el ataque también deberá funcionar a pleno rendimiento para dar guerra al Betis. A fin de cuentas, se enfrentan uno de los menos goleadores y uno de los menos goleados. Y aquí aparece un nuevo problema porque Roger vio la quinta amarilla contra el Getafe y se perderá el encuentro. A cambio vuelve Morales, el máximo goleador con seis tantos, con la obligación de hacer de líder. Soldado, con uno, y hombres como Cantero o Dani Gómez que no han visto portería en LaLiga deberían dar un paso adelante. Mayor es la aportación de De Frutos, el mejor hace una semana, con dos dianas y cuatro asistencias en la temporada.

Lisci: «Confío en la salvación»

Alessio Lisci mantuvo su discurso y aseguró que no se ha perdido la fe: «Confío en la permanencia como confía el equipo». Reconoció que la situación «desgasta» pero «los ánimos son los de siempre». De hecho, aseguró que el equipo ha trabajado muy bien: «Los entrenamientos después de Getafe han sido los mejores desde que estoy yo y me dicen que mínimo del año».