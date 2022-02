En su comparecencia, Quico Catalán también confirmó la renovación del contrato del macedonio Enis Bardhi por dos temporadas más, de manera que no saldrá como agente libre este verano. Sobre José Campaña matizó las condiciones de su contrato. El andaluz podría no salir gratis en caso de descenso a Segunda División, ya que en el caso de que el Levante iguale la oferta de cualquier equipo al jugador no tendría que dejarle marchar. Sobre el mercado de enero, por último, explicó que tuvo la posibilidad de vender por quince millones entre dos jugadores.

Con respecto a la situación de CVC, en el club destilan tranquilidad a pesar de que el acuerdo entre LaLiga y el fondo está demandado por los clubes no adscritos: «Con CVC absoluta normalidad. Hemos cobrado ya los dos plazos», explicó Quico, que afirmó que el club sí tiene espacio para fichar. Diálogo con las peñas iEl presidente también reveló una llamada al presidente de las Peñas para reunirse: «Era de justicia cuando una plataforma nos había solicitado también una reunión», expuso el máximo mandatario de la entidad granota ante los medios.