El nuevo arquitecto del Levante UD ya está en Orriols. Felipe Miñambres se presentó en sociedad desde la sala de prensa del Ciutat de València y trasladó un mensaje de optimismo e ilusión. El director deportivo granota no quiso sentenciar al equipo al descenso ni enfocar sus miras muy lejos en el tiempo, pero sí dejó unas pinceladas sobre su manera de trabajar, el staff que aspira a construir y el equipo que quiere diseñar. Su fichaje, además, ha reforzado los ánimos de Quico Catalán. Así lo explicó el propio presidente en una comparecencia de prensa que arrancó tratando de transmitir la ilusión que la llegada del nuevo director deportivo había generado de forma interna: «Su mensaje ha calado en la estructura del club y queremos que cale en la afición. Me siento con mucha ilusión y muchísimas fuerzas», expresó el dirigente, que prometió al aficionado un «proyecto de regeneración» para el futuro del club levantinista.

Sobre el tipo de proyecto qué quiere hacer, el de Astorga explicó que trabajará en base a varias preguntas cómo «¿Qué queremos construir?» o «¿Cómo queremos jugar?» y precisamente sobre esto ya dio varias pinceladas: «Quiero un equipo agresivo, que no espera al rival. Que va a buscar el error del contrincante. Que sea combinativo. Un equipo valiente, ambicioso y que vaya a por los partidos», explicó la nueva cabeza visible de la estructura deportiva, que puso en valor el gran «potencial ofensivo» del equipo, pero llamó la atención sobre la fragilidad defensiva, algo que no achacó a los defensores, sino al colectivo.

Para poder construir lo que quiere, Miñambres trae consigo a su mano derecha Ángel Medina y explicó que quiere construir una estructura de su máxima confianza y que necesita más gente para «tener más información, filtrar mejor, ver mucho fútbol...» y eso se consigue con un departamento «lo más completo posible».

Decisiones inminentes

Sobre las decisiones antes del mercado de verano, fue preguntado por Alessio Lisci, al que no garantizó su continuidad: «Nadie puede asegurar nada en este mundo. Lo que vamos a hacer es ayudarle» y también sobre la opción de fichar algún jugador libre con la ficha que queda: «Podría ser. A veces el mercado te ofrece posibilidades atractivas», explicó el de Astorga.

Y es que si algo quiso dejar claro el nuevo director deportivo es que no quiere dar por muerta la temporada: «Hay que encontrar un ‘clic’ que se puede activar y cambiar la situación. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no pelear?», razonó Miñambres, que priorizó hablar del ahora cuando fue preguntado si ya planificaba un equipo para ascender la temporada que viene.

La continuidad de Quico

El presidente explicó que esto no cambia su intención de someterse a «examen» a final de temporada. Quico tampoco quiso dar por seguro el descenso, pero explicó que si este supuesto se da: «Trabajaremos por ilusionar con un nuevo proyecto».

Asimismo, explicó que el fichaje del director deportivo estaba marcado en la hoja de ruta del club y que han sido «coherentes» esperando a que fuese posible contratar a Miñambres, porque es «el perfil que necesitaba el club».

Además, expresó que si en 2023 llega otro Consejo, tanto el club como Miñambres tienen la opción de romper su vinculación por una cantidad «irrisoria».