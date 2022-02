El Levante tiene en Jorge De Frutos un recurso al que exprimir al máximo para apurar sus opciones de permanencia. El extremo, diferencial siempre que actúa bajo la elástica granota, es la pieza más valiosa de la plantilla y uno de los más activos mediante sus arrancadas por banda y desequilibrante velocidad. Características que lo ponen en el mapa y que cautivan a los conjuntos que rastrean el mercado en busca de un futbolista de su perfil. El nacido en Navares de Enmedio, después de su explosión en la élite la temporada pasada, lleva desde el pasado verano arrastrando intereses. Clubes como la Roma o el Niza pusieron sus ojos en el ‘18’, y aunque en las últimas horas el Valencia lo ha añadido a su lista, el Getafe, opositor por sus servicios desde el periodo de transferencias veraniego, es el que está en la pole para, en caso de traspaso, conseguir la firma del segoviano.

Durante el mes de enero, el entorno del futbolista y el cuadro azulón mantuvieron conversaciones fluidas para alcanzar un acuerdo. De hecho, ambas partes llegaron a valorar la posibilidad de que la operación se cerrase en el transcurso del último mercado y, posteriormente, dejarlo en calidad de cedido en el Ciutat de València hasta final de temporada. Sobre todo, aprovechando los vínculos que tiene con la capital al tener casa en sus proximidades, haber jugado en el Rayo Majadahonda y haber dado sus primeros coletazos como futbolista en las categorías inferiores del Real Madrid. Sin embargo, es una opción que no solo no llegó a buen puerto, sino que quedó en vano después de que los cantos de sirena procedentes del Coliseum Alfonso Pérez no se tradujesen en una oferta formal.

Pese a ello, el Levante nunca valoró dejar salir a Jorge De Frutos, como mínimo, esta temporada. El formado en las instalaciones de Valdebebas es muy valorado en las profundidades del club granota y él está centrado al máximo en conseguir un objetivo por la permanencia que, tras la victoria contra el Atlético en el Wanda Metropolitano, deja de ser un milagro inalcanzable. Además, es una pieza de gran importancia en los esquemas de Alessio Lisci. Situaciones por las que la disciplina no se planteó prescindir de sus características en el mes de enero, sobre todo, mientras la plantilla se juega su estancia en Primera División. No obstante, el Levante tendrá que tomar una decisión una vez acabe el curso según el escenario en el que se encuentre, aunque con la garantía y fortaleza de tener el control absoluto del jugador, ya que el hecho de que comparta la mitad de los derechos con el Real Madrid es independiente a la postura que adquiera. Solo influye en el plano económico, debido a que la cantidad en la que se acuerde un hipotético traspaso se compartirá con el cuadro blanco.

Independientemente de lo que suceda en verano, el Getafe no se olvida de Jorge De Frutos y sigue pulsando su situación con la finalidad de que la próxima campaña vista los colores azulones. No en vano, el extremo piensa en azul y grana, con la aspiración de dejar a su actual equipo en la élite del fútbol español.