Alessio Lisci no dudó en afirmar que su Levante UD mereció algo más que un empate en su visita a Balaídos: «Hemos merecido algo más. Quizás el empate puede ser lo justo pensando en que hemos hecho un poco más que el rival. Quizás si antes de estos dos partidos nos dicen que sumamos cuatro puntos nos vendrían bien, igual lo aceptamos. Es verdad que después de ganar en el Wanda vienes con la ilusión de hacer seis pero han sido cuatro».

El técnico romano fue preguntado por la clara ocasión fallada por Dani Gómez: «Me dice que la toca Aidoo y se la mueve y entonces la tira fuera. No la he vuelto a ver. El fútbol son momentos. Si analizamos el gol del Celta en la jugada anterior Roger tiene una ocasión clarísima que me recuerda a una jugada de la ida. Este año no tenemos ninguna suerte».

Lisci afirmó que el partido fue discurriendo tal como se planeó, aunque faltase «tranquilidad con balón». «Pero con el tipo de juego que hace el Celta esto es complicado. Ellos yendo de un lado a otro nos generaban una pequeña ventaja en principio, luego llegaban los interiores y se iba la ventaja. Cuando han llegado los cambios estábamos un poco cansados. Luego el cambio de sistema nos ha venido muy bien porque hemos tenido más amplitud a la hora de apretar arriba. El partido lo hemos controlado bastante bien salvo una jugada aislada», razonó.

Roger: «No es imposible»

Roger Martí, autor del 1-1 en el reparto de puntos entre Levante y Celta en Balaídos, analizó el empate a la conclusión del envite : «Hay que dar por bueno el punto. Ahora tenemos que sumar lo máximo posible. Nos viene muy bien seguir sumando. Ahora nos toca enfrentarse al Elche y hay que hacer bueno este punto», indicó el atacante de Torrent.

«Ahora no podemos mirar más allá que el siguiente partido. Está complicado pero no imposible. El equipo está cambiando la dinámica y tiene mucha más confianza», dijo Roger sobre la distancia que ahora mismo tiene el equipo (9) sobre la salvación.

«Un poco antes tuve una parecida y por darle de primeras se fue fuera. Esta vez pude controlar, con más espacio y salió perfecto», expresó sobre el gol, que llegó tras una gran acción técnica del atacante.