Los aficionados levantinistas repiten una y otra vez las mismas palabras. Qué pena de temporada. Es el resultado de la mala racha que ha llevado el equipo desde que se inició la campaña. Tantos y tantos partidos sin ganar, los cambios de entrenador, las lesiones y porque no decirlo la mala suerte en algún encuentro han dejado al Levante a la cola de la clasificación. Muchas cosas se hicieron mal desde el principio en todos los estamentos del club. La planificación no existió. Se buscaba vender para hacer caja y al mismo tiempo poder firmar algún jugador, bien, ni una cosa ni otra. No se vendió a nadie y por lo tanto no se compró tampoco, por lo tanto todo lo planeado se fue al traste. El resultado de todo ello el lugar que ocupa en la clasificación. El último de la fila y no es el grupo musical.

Pero miren ustedes por donde, cuando la desesperación había llegado y la segunda división estaba llamando a la puerta, se ganan tres partidos y se empata uno y la esperanza de las matemáticas llama a la puerta del conjunto azulgrana. Donde solo había pesimismo ahora hay algo de esperanza. Las últimas actuaciones del equipo dan para ello. Liga queda todavía para conseguirlo. Que sigue siendo tan difícil como hace unos meses nadie lo duda, pero que se puede abrir una ventana a la esperanza es verdad. Si unimos otros equipos que se están complicando la vida, repitiendo resultados todavía puede ser. Los números mandan y viendo la clasificación no hará falta una puntuación muy importante para salvar la categoría. Para empezar el próximo partido en Bilbao. Falta saber s la recuperación ha llegado tarde.