Carlos Clerc, después de haber pactado con el Levante hacer un alto en el camino para sobreponerse al cien por cien de sus problemas de rodilla, afronta un periodo de recuperación que va más allá del apartado físico y que tiene como única finalidad conseguir la permanencia en la élite. El ‘19’ fue una pieza prácticamente inamovible en la primera vuelta, pero el segundo tramo de campeonato no está yendo según las expectativas de un futbolista que ha tenido un papel notable desde que firmó por el cuadro de Orriols en 2019. La inactividad e impotencia por no poder ayudar a sus compañeros han sido los aspectos que han provocado intranquilidad en la moral de un jugador que, tras la decisión mutua de parar, mira al futuro con más fuerza que nunca. No en vano, las últimas semanas han sido difíciles de gestionar para Carlos Clerc, con el encuentro ante el Betis como punto de partida.

El catalán hizo todo lo posible para jugar tanto contra los verdiblancos como en los enfrentamientos posteriores. Durante el calentamiento previo a medirse contra los de Manuel Pellegrini, se anestesió la zona afectada en más de una ocasión. En 24 horas, pasó de sentir un pellizco en un ejercicio de finalización que se alivió con hielo a sentir un dolor que fue incapaz de superar. Aunque realizó el mismo tratamiento ante el Atlético, no participó a lo largo del encuentro, y pese a que reapareció contra el Celta, la dificultad en diagnosticar el origen del problema obligó a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el motivo de su decisión no fue otro que el de pulir la maquinaria para estar en plenas condiciones y pelear por la salvación, ya que su prioridad es la de seguir en el Ciutat de València más allá de que haya aumentado la competencia, con tres laterales izquierdos tras la contratación, en calidad de agente libre, del uruguayo Marcelo Saracchi. Pese a que su continuidad en Orriols dependa de si el Levante compite el año que viene en Primera División o en Segunda División, la voluntad de Carlos Clerc, tal y como pudo averiguar Superdeporte, es corretear la banda izquierda azulgrana, como mínimo, un año más. El contrato que firmó en 2019, y con caducidad en 2022, estipuló una renovación automática según un número de partidos que alcanzó en la primera vuelta contra Osasuna. No en vano, si el desenlace del curso termina en descenso, ambas partes se sentarán para analizar cuál es el proyecto y si es convincente para sus intereses, con su deseo de seguir como granota por delante al haber encontrado estabilidad, tanto profesional como personal, en tierras valencianas. Independientemente de lo que pueda deparar el futuro, Clerc no quiere mirar más allá. Por su mente no pasa otro escenario que no sea el de que el Levante esté en la élite del fútbol español la próxima temporada. De momento, el lateral ya tomó la decisión de hacer un alto en el camino para volver más fuerte y en plenas condiciones competitivas para aportar su mejor rendimiento desde el perfil zurdo. Como meta, su ilusión es regresar contra Osasuna: equipo en el jugó a lo largo de tres años y donde guarda grandes recuerdos.