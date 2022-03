El empate (1-1), según las matemáticas y lo que resta de campeonato, le sirve de poco al Levante para que su sueño de mantenerse en la élite del fútbol español sea una realidad la próxima temporada, pero después de mostrar su lado más amargo e intrascendente, para acabar encorsetando al Espanyol a través de un ejercicio de fe y voluntad cuando el guión del encuentro desembocaba hacia un nuevo drama, es un nuevo argumento para que la permanencia no deje de ser una utopía. Tras una primera parte plana, la segunda empezó con el revés en forma de gol en contra, pero con sus más y sus menos, el Levante reflejó, con Dani Gómez como autor del empate, que mientras haya vida mantendrá la esperanza de obrar el milagro. Sin embargo, y pese a que mereció más por insistencia, el margen se reduce, el tiempo pasa y el miedo a descender aumenta.

Los primeros instantes de la contienda tuvieron a un Levante dubitativo e impreciso, pero conforme sintió que no le quemaba la pelota, trazó jugadas con sentido, aunque sin la peligrosidad necesaria para un equipo que se juega la vida. No obstante, las intenciones fueron claras. Pese a que el cuadro rival tuvo un inicio cargado de energía, los de Orriols gozaron de acercamientos con los que ponerse por delante en el luminoso antes de la media hora. De Frutos no tuvo tanta incidencia al inicio como ante el Elche, pero fue el primero en probar los guantes de Diego López al intentar sorprenderle con un centro fuerte desde el área, pero muy pegado a la línea de fondo. Sin embargo, Melero y Pubill se quedaron a centímetros de impactar dos balones que, de haber atinado sus intenciones, hubieran sonreído en el luminoso a los granotas. El '22', después de iniciar jugada, no chutó una dejada de Son tras centro de Pubill, y el joven lateral, sustituyendo al sancionado Miramón, desaprovechó un pase milimétrico de Bardhi, dentro del área pequeña, que no remató de milagro.

Por su parte, el Espanyol fue testigo del juego posicional del Levante, cuya finalidad de sorprender fue inerte en un elevado porcentaje, aunque también puso en apuros la meta de Cárdenas. A diez del final de la primera mitad, Raúl de Tomás encaró solo hacia portería para nerviosismo del Ciutat, pero Duarte se cruzó en el camino del internacional español de manera perfecta y totalmente lícita. Darder, desde fuera del área, ejecutó un lanzamiento que se marchó lamiendo el palo izquierdo de la portería azulgrana.

Entre tanto, la crispación con el colegiado, Isidro Díaz de Mera, estalló cuando señaló el descanso por su disparidad de criterio a la hora de tomar decisiones, pero el cabreo con el árbitro se convirtió en frustración a los cinco minutos de volver de vestuarios. Puado, después de recibir una asistencia de Darder que pasó entre Duarte y Cáceres, silenció, solo y con un disparo cruzado, Orriols para desánimo de la afición, que se conjuró para llevar en volandas a su equipo hacia los tres puntos, pero que se tropezó con una realidad tan cruda como difícil de reparar.

Desde entonces, el partido se sumergió en un ambiente de crispación absoluto, donde Campaña, después de dos meses ausente por lesión, volvió a calzarse las botas. No en vano, el orgullo del feudo de Orriols se negó a caer en el desánimo y lo siguió intentando. Mientras, Vilhena cabeceó un balón al palo, al igual que Marc Pubill cabeceó un saque de esquina a la madera en el ecuador de la segunda parte. Pese a ello, el Levante tuvo la más clara con De Frutos como protagonista. El '18' recibió sin oposición, le ganó la posición a Cabrera y, en el intento de deshacerse de Diego López, el meta le tocó el cuero lo suficiente como para que la jugada perdiera impacto.

Tal fue la esperanza, que el Levante encontró su premio. Fue desde el banquillo y con la finalidad de desatascar una imagen plana y sin efecto. De manera poco ortodoxa, pero tan válida como para que el equipo se viniera arriba. Franquesa centró desde la izquierda, García, quien entró al campo por unas molestias físicas de Diego López, palmeó de manera insuficiente un balón y Dani Gómez, en modo cazador, cabeceó el esférico para superar la línea de gol. Una diana que llenó de vitalidad tanto a la plantilla como a los seguidores que acudieron a un Ciutat de València que cargó enrabietado con Díaz de Mera, después de no revisar en el VAR un dudoso penalti de Cabrera sobre el autor del gol y de tener poco criterio a la hora de señalizar infracciones. Sin embargo, de nada sirvió para un Levante al que se le acaba el tiempo.