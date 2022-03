En este deporte llamado futbol, hay una serie de leyes no escritas pero que casi siempre se cumplen, por ejemplo, quien perdona acaba pagándolo, se refiere al equipo que ha tenido muchas ocasiones y no materializa ninguna mientras que el contrario tiene una, consigue marcar, y ganar el encuentro. Un partido que termina cero a cero es un partido aburrido, no siempre sucede así, aunque es verdad en la mayoría de las ocasiones. Tener una posesión superior a la de tu rival no garantiza el éxito, eso pasa muchas veces. La mejor defensa es un buen ataque, tampoco se cumple de forma habitual. Hay muchas más pero termino con esta, si en la clasificación vas por terreno movedizo se te acumulan todas las desgracias.

Cuento esto y podría seguir con más ejemplos, porque es lo que le está sucediendo al Levante en estos últimos compromisos. Se le viene la mayoría de estas leyes comentadas. Un ejemplo claro el partido del otro día ante el Español. Perdonó y termino pagándolo. Los pericos llegaron dos veces y marcaron un gol. El Levante tuvo muchas ocasiones y solo hizo un gol también. Tuvo mucha más posesión de balón y no le sirvió demasiado. En cuanto a lo de la defensa y el ataque, ya no en el último partido pero ha tenido unos cuantos en lo que ha marcado tres goles, tarea nada fácil, pero ha encajado cuatro. En fin me queda la del perro flaco y las pulgas. Finalizando el encuentro el arbitro se tragó una pena máxima. Derribo de Dani López y no pasó nada. Una de esas faltas que fuera del área siempre se pitan pero dentro según quien tenga el pito. Solo queda seguir luchando, las matemáticas todavía no deciden nada por lo tanto a por los tres puntos en Pamplona la próxima jornada. No hay otra.