Quico Catalán ha hecho saber a Luis Rubiales el descontento que ha causado en el Levante UD la decisión de no señalar penalti en el tramo final del partido contra el RCD Espanyol. Díaz de Mera Escuderos no castigó la carga de Leandro Cabrera a Dani Gómez y el VAR tampoco intervino para corregirle. Esta decisión privó a los granotas de una gran oportunidad para transformar una pena máxima y sumar los tres puntos en un partido trascendental.

El diálogo entre los presidentes del Levante y la RFEF tuvo lugar este lunes. Ambos coincidieron en el acto organizado por un Consejo Superior de Deportes con motivo de la aprobación de los estatutos de la liga profesional de fútbol femenino. En él mantuvieron una conversación informal y hablaron de los colegiados.

De este modo el máximo mandatario del club de Orriols se suma a Alessio Lisci, que fue muy duro con la actuación arbitral en la rueda de prensa posterior al encuentro. Algunos jugadores también hicieron público su descontento, como Postigo, que criticó la decisión a través de un tuit. El propio Alessio ya hizo referencia a otros partidos en los que hubo decisiones polémicas en contra de los intereses granotas. El penalti no señalado sobre Dani Gómez ha hecho crecer la preocupación con respecto a los árbitros y Quico Catalán no desaprovechó la oportunidad de coincidir con Rubiales para hacérselo saber.

También rajó en público La crítica del presidente de la entidad azulgrana no se limitó a su conversación con Rubiales en aquel acto. Quico Catalán también criticó públicamente la decisión de Díaz de Mera Escuderos y el VAR en unas declaraciones a Levante TV previas a la mascletà de ayer, en la que la plantilla granota acudió al balcón del Ayuntamiento de València para presenciar el disparo de Pirotecnia Turís. «Es duro entender que en el último minuto de un partido tan importante para nosotros no piten un penalti tan clamoroso», lamentó. El presidente granota, además, expresó que no quiere que vuelva a ocurrir: «Espero que sea la última vez que nos pase, porque son diez las finales que tenemos por delante y espero y deseo que el fútbol nos dé la oportunidad de salvarnos. Estamos convencidos de ello y que nada nos impida conseguirlo». La primera de esas finales tendrá lugar este sábado.

Quico Catalán, además, explicó que el equipo debe pasar página tras lo ocurrido y mirar adelante: «Es la única opción. Tenemos que olvidar lo que pasó el otro día y pensar que ahora el sábado en Pamplona nos jugamos tres puntos importantísimos el día de San José». Por otro lado, Quico reveló que el Levante vestirá con la Senyera contra Osasuna, «recordando a todos los valencianos el Día del Padre». Finalmente, comunicó que espera una alegría en una fecha tan señalada: «Tenemos todo para luchar por nuestra València en Pamplona, en El Sadar, y darle los tres puntos tan necesarios al equipo».