¿Ha vivido en su carrera en los despachos alguna situación como la del Levante actual?

Sí, el Celta de la temporada 2019-2020. Hay cosas que coinciden. A veces, entre las plantillas de mitad de tabla hacia abajo, si no estás siempre al máximo los demás te acaban comiendo terreno. En la temporada 18-19, el Celta se salvó gracias a la victoria del Levante en Girona, y un año más tarde, gracias a que el Leganés no ganó al Real Madrid en la última jornada de campeonato. Aunque tengas muy buenos jugadores, si no están en un nivel óptimo...

¿Falta de confianza?

Estamos mejor porque el equipo en defensa encaja menos, y eso te da una seguridad. Tenemos la sensación de que le creamos peligro a cualquiera. Somos un equipo más estable. Hemos mejorado determinados aspectos, tenemos margen de crecimiento y, además, vamos recuperando jugadores. Eso provocará una competitividad interna que nos va a venir muy bien, porque lo más importante, es que, independientemente de la situación, todos los futbolistas quieren jugar y tienen ganas de apoyar, de sumar, de animar, de demostrar… Todo eso nos hace ser optimistas. Aunque Osasuna sea un rival difícil, y más en su campo, tenemos nuestras armas para poder hacerles daño.

¿El objetivo todavía es posible?

Somos un equipo que tiene cosas como para entablar dos partidos ganados. Y eso, a estas alturas de temporada, es la leche. Es verdad que vienen equipos complicados, pero el Levante, en otros momentos, les ha ganado, les ha competido y ha logrado muy buenos resultados. Este mismo año ganamos en el Wanda. Pero, si me dan a elegir, entre ganar al Madrid o al Granada, elegiría vencer al Granada porque son tres puntos que sumas y tres que le restas al otro. No obstante, vamos a pelear por sacar el máximo número de victorias allá donde nos toque.

Insistió en no tirar la toalla.

Para mí sería muy egoísta. No es como yo soy. Para mí, la prioridad era defender y pelear hasta el último segundo por estar en Primera División. Es muy importante para nosotros. Quería involucrarme y poner mi granito de arena para que las cosas fueran mejor. El futuro, para mí, es el día a día con el primer equipo. Después, si me da tiempo a ir al filial, al Juvenil o a la gente de la escuela lo haré, pero lo más fundamental para todo el club es el primer equipo. Lo que no podíamos hacer era tirar la toalla faltando dieciséis jornadas, que era lo que restaba cuando vine. No hay que pensar que está todo sentenciado. En el deporte y en la vida hay que luchar por lo que uno quiere conseguir. Esta es complicada, pero está a nuestro alcance.

¿Cómo trabaja?

Me adapto a lo que hay. A partir de ahí trato de funcionar. Tratamos de explotar lo que ven los scoutings, lo que ve Ángel Medina y lo que veo yo. Futbolistas hay muchísimos, por lo que después hay que acertar. También me gusta tirar de abajo y potenciar lo nuestro. A veces vamos a buscar fuera y lo que tenemos dentro. De momento, por lo que he visto, en el División de Honor hay potencial, en el Cadete hay potencial, en el filial hay jugadores que nos pueden ayudar… Hay que poner en valor el trabajo que se realiza en la escuela. En definitiva, soy un director deportivo que se amolda a lo que hay. He trabajado con más y con menos.

De los futbolistas que terminan contrato, ¿con cuáles le gustaría contar?

Lo más importante es que estemos en Primera División. En Primera no acaban tantos. De todas maneras, todos son muy importantes, pero ninguno está por encima del objetivo de quedarnos en la élite del fútbol español. Con Cárdenas renovado, me gustaría que siguiese Pepelu. Los otros siguen porque tendrían contrato en Primera, pero nadie está por encima del club. Quedándonos en Primera todo será más sencillo.

¿Es una prioridad conseguir la renovación de Pepelu?

Es una situación que está ahí. Ya hemos hablado y nosotros esperamos. Depende más de ellos que de nosotros porque hemos dado todos los pasos. Me gustaría que se quedase, pero me gustaría más conseguir la permanencia.

No en vano, ¿Le quita el sueño tener que vender antes del 30 de junio a cambio de 10,5 millones?

Cuando llegué no era consciente de los plazos (ríe). No me quita el sueño. Eso ya llegará.

¿Es difícil trabajar con la incertidumbre de no saber dónde se competirá la próxima temporada?

No me preocupa en exceso. Estemos en la categoría en la que estemos, el Levante siempre será un equipo atractivo para los jugadores y para los agentes. En Segunda también, pero queremos serlo en Primera. Lo otro se acabará resolviendo.

No obstante, ya ha firmado a Saracchi.

Fue una oportunidad de mercado. En el Rayo Vallecano había cuatro o cinco mediocentros y firmé a Diamé porque me parecía un jugador espectacular. Después, lo vendimos a la Premier League. Si hubiese dicho que tenía jugadores de sobre la habría dejado escapar. En circunstancias normales hubiese sido imposible firmar a Saracchi. Tener en propiedad a un futbolista que hace dos años firmó por un equipo como Red Bull Salzburgo, que controla y domina el mercado internacional, a cambio de catorce millones… Además, cuadraba con los números para nuestro Fair-Play.

El actual entrenador del primer equipo procede de la cantera. ¿Qué le parece Alessio Lisci?

Es joven, pero es un chico inteligente. Está preparado. Lleva mucho tiempo en el fútbol y desde muy abajo. Ahora está encontrando el reconocimiento y los puntos como para sentirse mejor. Cuando no paras de perder todo el mundo pierde confianza. Sin embargo, cuando consigues los resultados, tienes la sensación de que eres mejor de lo que eras antes. Aunque seas el mismo, con tus defectos y virtudes. Obtener resultados positivos hace que la confianza aumente y es bueno para todos. Sobre todo, para adquirir confianza de cara a todo lo que no espera.

Es uno de los que finaliza contrato. ¿Su futuro está ligado a la permanencia? ¿O es una situación independiente?

Él, cuando llegó, el equipo no estaba en una situación muy boyante. Ya no es un técnico interino en el que no tienes margen para evaluarlo. Lleva muchos partidos a sus espaldas en la élite y ya hay un periodo para valorar. Va a estar en más y ya tendrá un bagaje en Primera División. Una vez termine la temporada veremos. Habrá tiempo para analizar todo. Ahora, hay que centrarse y focalizarse en lo que nos importa.

¿Qué objetivos le gustaría conseguir como director deportivo?

Me gustaría que se viese un equipo reconocible. Que fuese valiente, fuese a por el contrario, juegue bien con la pelota, que sea agresivo, que fuese a por el contrario, fuese luchador, que no esperásemos las cosas sino que fuésemos a por ellas… Quiero mejorar la infraestructura deportiva y fichar buenos jugadores con la finalidad de que el club no deje de crecer. Pero, sobre todo, hacer que el aficionado, cuando vaya a ver a su equipo, se sienta orgulloso de lo que ve.