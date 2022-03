Con el parón por compromisos internacionales a la vuelta de la esquina, el Levante es consciente de que se sumerge en un tramo competitivo donde cada punto adquiere una dimensión superior que en las jornadas anteriores. Osasuna y El Sadar será el escenario donde los de Alessio tendrán otra oportunidad para mantener con vida su sueño de conseguir la permanencia en la élite del fútbol español. Una semana después de quedarse con la miel en los labios frente al Espanyol, aunque con la frustración de que Díaz De Mera privase de lanzar un penalti después de que Cabrera arroyase a Dani Gómez dentro del área. Sin embargo, el Levante, mientras València pone punto y final a las Fallas, quiere dejar atrás los lamentos y entrar en un periodo de resiliencia cuya meta sea la permanencia. A día de hoy, está a seis puntos de diferencia, pero que no intimida a un equipo que cree en sus posibilidades.

Morales, después de estar indisponible hace una semana por una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con un importante edema óseo, sufrida en San Mamés, se subió al avión para medirse a Osasuna. Sin saber si su estado físico le permitirá salir desde la titularidad o como revulsivo desde el banquillo, pero listo para sumar desde donde le indique su técnico. Otra de las novedades fue la vuelta de Mustafi y de Saracchi, aunque más para que estén con el equipo que pasar participar en el encuentro. Pese a las noticias positivas, y a la esperanza de verlo sobre el verde de El Sadar, Jorge De Frutos no se recuperó al máximo de una fractura en el pie derecho con una gran inflamación padecida contra el Espanyol, al igual que Óscar Duarte, quien sufrió un esguince en su rodilla izquierda. Clerc, por su parte, mira al Villarreal (próximo encuentro tras el parón) pese a que su voluntad fue la de regresar ante su exequipo, mientras Melero se perderá el duelo por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Campaña, después de reaparecer durante la pasada jornada, no entró en convocatoria por indisposición y para sorpresa del levantinismo. Todo ante un Osasuna en estado de felicidad, con 35 unidades en su casillero y eufórico tras renovar a una de sus estrellas, el Chimy Ávila, hasta 2026. El Sadar quiere firmar un triunfo que le dé a su equipo la permanencia virtual, pero el Levante, que sueña acercarse a ella, no quiere ser el invitado de ninguna fiesta.