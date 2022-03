Pocas horas antes de la noche de la Cremà, el Levante decidió prender fuego a sus opciones de acercarse a los puestos de salvación y minimizar su porcentaje de competir el próximo año en la élite del fútbol español. La derrota contra Osasuna (3-1) supuso un batacazo en toda regla, ya que la visita a El Sadar se postuló como un encuentro determinante ante la dificultad que adquiere el calendario granota después del parón. Sin embargo, el Levante combativo y peleón que se vio en jornadas anteriores se ausentó ante los rojillos, para beneficio de un rival que se aprovechó del cúmulo de facilidades que le fue brindando por el camino. Chimy Ávila, Budimir y Brasanac fueron los goleadores, y aunque Roger amortiguó el golpe con su gol, la derrota no deja de tener unas consecuencias que se traducen en lo que depara el futuro: un abismo a la Segunda que se agiganta.

El respeto entre ambos, pese a la distancia en la clasificación, se mantuvo en los primeros coletazos del partido hasta que Osasuna se fue estirando. A los diez minutos del inicio, Manu Sánchez mandó un centro que el Chimy Ávila, recién renovado hasta 2026, cabeceó sin imprimir la suficiente precisión como para superar al meta granota. Sin embargo, Rubén García sí que fue capaz de sorprender en el ecuador de la primera mitad, después de, desde la frontal, amagar con la izquierda y ejecutar un lanzamiento con la derecha que impactó en el larguero. Mientras, El Chimy fue entrando en calor con el transcurso de los minutos. A diez del descanso, dibujó una curva desde la banda derecha cuya dirección llegó a Budimir, pero su remate se fue por encima del larguero. No obstante, se intercambiaron los papeles para poner el primero en el luminoso cuando Alberola Rojas estaba dispuesto a indicar el camino de los vestuarios.

Pese a ello, otro gallo habría cantado si Rúben Vezo hubiera actuado con más sentido. Debido a la baja de Óscar Duarte, el portugués reapareció como titular con la responsabilidad de volver a liderar la zaga granota. Sin embargo, su falta de contundencia tuvo trascendencia. Después de que Brasanac le superase tras vencer un balón dividido, el ‘14’ quiso rehacerse desarticulando el peligro con un despeje, pero en vez de alejarlo, lo llevó al punto más caliente: dentro del área y a las botas de Budimir. Una situación que el bosnio resolvió cediéndosela al Chimy Ávila para asestar una estocada tan desestabilizante como común en la deficiente temporada levantinista, cargada de reveses.

Para más inri, la segunda parte del Levante empezó de manera irrisoria, como gota que colmó el vaso de la paciencia y que apagó la llama de la esperanza. No solo de lograr algo positivo en El Sadar, sino de alcanzar una permanencia que se pone más cuesta arriba que nunca. Si Vezo fue la nota negativa en el primer asalto, Cáceres no se quedó corto. Después de una falta de Torró sobre Morales, Dani Cárdenas fue a preocuparse por el estado físico del ‘11’, pero el uruguayo decidió no solo sacar en corto, sino dársela a Rubén García para que éste avanzase y se la diese a Budimir para allanar una victoria que fue sentenciada seis minutos después, cuando Marc Pubill perdió el cuero ante Brasanac y puso el tercero cruzándosela al ‘34’.

Un 3-0 sonrojante, que sirvió para que el feudo rojillo se convirtiese en una fiesta a costa de un Levante que se convirtió en un juguete roto, aunque tiraron de orgullo para maquillar el marcador gracias a las botas de Roger Martí, que finalizó, con un disparo cruzado y raso, una gran combinación entre Cantero y Soldado que desembocó en el fondo de las mallas. El gol del honor o ni eso, porque no ocultó las lagunas de un equipo al que se le acaba el tiempo. Si es que todavía le queda.