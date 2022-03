El Levante está viviendo una campaña para olvidar. La llegada de Alessio Lisci no ha conseguido cambiar la cara a un equipo que marcha cuesta abajo y sin frenos hacia la segunda división. La apuesta por su figura sí ha tenido un pequeño impacto pero no ha sido suficiente. Cuando quedan nueve jornadas para tratar de lograr una salvación que sería histórica por la cantidad de puntos a remontar, el Levante ha recibido una cornada que puede ser mortal. Jorge de Frutos, que cayó lesionado en el último partido disputado en casa frente al Espanyol (1-1), puede haber dicho adiós a la temporada. Parecía que podía jugar la semana pasada en El Sadar, pero finalmente su lesión es más seria de lo que se pensaba. El extremo segoviano ha sido de lo más destacable en lo que llevamos de temporada, pero a tenor del parte médico, que desliza la posibilidad de pasar por el quirófano para solucionar la lesión en el ligamento lisfranc de su pie derecho, el ‘18’ tiene muy complicado volver a ayudar en el campo en la presente campaña. Acostumbrado a ocupar el carril derecho de ataque, el de Navares de Enmedio tiene todo lo que se necesita para triunfar en el fútbol de hoy en día: velocidad, desborde y gol. Pero sobre todo lo demás, hay algo que sobresale en las características de Jorge de Frutos: su capacidad para encontrar al compañero desmarcado, a aquel libre para transformar una ocasión en gol.En su segunda temporada en Orriols, De Frutos ha demostrado su valía para jugar en primera, es el jugador más decisivo del equipo. Ha participado de forma directa en 11 de los 31 goles que ha anotado el Levante en las 29 jornadas disputadas hasta la fecha. A sus cuatro goles en liga, hay que sumar la generosa cifra de siete asistencias. Por ilustrar el dato, solo Benzema, Dembélé y Trejo han regalado más goles que Jorge de Frutos. El golpe a la línea de flotación del Levante es severo, pero Alessio Lisci y su staff no deben resignarse, sino buscar una solución que pueda suplir las prestaciones de Jorge de Frutos, que apenas se había perdido hasta ahora tres partidos de liga. A pesar de ser el jugador más determinante en el ultimo tercio, la primera victoria liguera del Levante coincidió con la ausencia en la convocatoria de Jorge de Frutos, que no pudo disfrutar en el campo de un triunfo que se resistió 19 jornadas. En ese partido, el técnico, Alessio Lisci, apostó por un 5-3-2, con Roger y Soldado en punta, escoltados por Bardhi, Campaña y Pepelu.