Tocados pero no hundidos. Esa es la mentalidad con la que el vestuario del Levante UD arranca la semana en la que dispondrá de su último cartucho. La derrota y las sensaciones en Pamplona hicieron mucho daño al equipo, pero el equipo se niega a tirar la toalla a falta de nueve partidos. Sin embargo, la realidad es que los granotas están a ocho puntos más gol average del Cádiz, el equipo que marca los puestos de permanencia, y las matemáticas empiezan a pesar cada vez más.

El reto será de dimensiones considerables. Los de Alessio Lisci defenderán esta bola de partido contra el Villarreal, un equipo al que se le han atragantado algunos rivales de la zona baja como el propio Cádiz, pero que vendrá con la ventaja de haber descansado y no acusará en esta ocasión el hecho de estar disputando la Champions. Además, el último precedente contra el Submarino es de infausto recuerdo: los groguets endosaron un doloroso 5-0 a un Levante que firmó una muy pobre actuación en el Estadio de la Cerámica y encadenó su partido seguido número 27 sin ganar. Tras la derrota se produjo el tenso cara a cara entre jugadores y aficionados en el parking del Ciutat de València.

A la dificultad del rival se suma la lista de bajas, que ha engordado considerablemente en las últimas semanas. Especialmente en la parcela ofensiva, en la que se han caído recientemente De Frutos, Dani Gómez y Soldado. El extremo ha sido operado con éxito del ligamento de lisfranc y, aunque apurará los plazos, no tiene garantizado reaparecer. Por otro lado, los dos delanteros se han roto durante esta semana de parón por lesiones musculares de diferente consideración. De este modo Roger y Morales, además de Cantero, se quedan como únicas opciones para el ataque granota en el duelo de este próximo sábado en Orriols.

En la defensa se acerca el regreso de Mustafi, pero también siguen KO dos hombres importantes como Clerc y Duarte. Por tanto, Alessio estará muy condicionado por las bajas para alinear un once que pueda obtener los tres puntos contra el Villarreal.

Felipe apura las opciones

Si hay alguien que se agarra firmemente a las esperanzas ese es Felipe Miñambres. El director deportivo del Levante llegó cuando la situación era todavía más delicada y vio como el equipo llegó a recortar de trece a seis puntos su margen con respecto a la salvación. Sin embargo, las matemáticas exigen un gran tramo final que compense el bagaje de tres victorias en veintinueve encuentros.

La mentalidad de no dar nada por perdido del leonés sigue intacta, pero eso no frena su trabajo de cara a la próxima temporada. El ex del Celta de Vigo ya está inmerso en la planificación e incluso adelantó la llegada de Marcelo Saracchi, que entraba en sus planes tanto en Primera como en Segunda y ya ha entrado en su primera convocatoria con el equipo granota. Además del caso del uruguayo, hay otros futbolistas en la agenda de Felipe Miñambres para el próximo mercado de verano. El director deportivo prepara sus fichajes con independencia de la categoría en la que vaya a militar el Levante UD en la temporada 2022/23.

La mayor incógnita en la planificación del próximo curso es el entrenador. Miñambres ya ha arriesgado en otras ocasiones con sus elecciones para el banquillo, apostando por técnicos procedentes del extranjero como Eduardo Coudet. El actual míster del Celta venía avalado por el propio Simeone y el director deportivo no dio excesiva importancia al hecho de que no conociera la categoría, algo que también puede repetirse en su primer fichaje para el banquillo granota. Salvo giro radical, Alessio Lisci no continuará en el Levante más allá del 30 de junio.