¿Qué le sucede al Villarreal? Le cuesta asentarse en posiciones europeas.

Tuvimos muchos empates y después tuvimos que remar para lograr victorias consecutivas que nos hizo reengancharnos arriba. No obstante, estamos fallando en los encuentros que queríamos que nos metieran en la pelea. Creo que tenemos un tramo bonito de aquí a final de temporada. Duro, exigente y difícil, pero pienso que somos capaces.

¿Cómo de importante es Unai Emery para usted?

Con Emery he vivido prácticamente los años más importantes de mi trayectoria. Me ha ayudado a mejorar mucho, tanto personalmente como profesionalmente. Le estoy muy agradecido no solo por lo que hemos vivido juntos, sino porque el día a día con él es un aprendizaje constante. Cada día trato de aprender y de quedarme con cosas.

Antes del Bayern, tiene un partido especial este sábado.

Muchísimo. Siempre es especial enfrentarse al Levante. Para mí, no deja de ser una sensación rara el jugar contra mi club y ante la que es mi casa. No obstante, independientemente del rival al que me enfrente siempre quiero ganar. Obviamente le deseo lo mejor al Levante, pero el sábado voy a tener emociones encontradas.

¿Cómo ha vivido el año del Levante desde la distancia?

La he vivido como cualquier aficionado. Una temporada díficil y muy dura, en la cual han habido muchos momentos. Cambios de entrenadores, momentos en los que el equipo se ha podido reenganchar, otros más complicados...

¿Lo ve con opciones de mantener la categoría?

Muchas veces soy masoca, pero siempre soy optimista. Es complicado, pero se puede dar. Matemáticamente es posible, por lo que hay que creer, tirar de orgullo y de amor propio. Hasta el final hay que dar lo máximo de cada uno para que, ojalá, se pueda conseguir el objetivo. Y si no se consigue, haber hecho todo. Es difícil, pero algún club lo conseguirá. ¿Por qué no va a ser el Levante?

Le saltaron las lágrimas la primera vez que jugó con el Villarreal ante el Levante.

Así es... Siempre que me he enfrentado al Levante he vivido situaciones raras. Recuerdo que, en la temporada en la que el Levante desciende, les marqué gol en el Pizjuán y fue extraño. En el partido que comentas, nos estábamos jugando el no descender y logramos un triunfo importantísimo. Cuando acabó el choque estallé emocionalmente. Aunque sea especial, no es fácil enfrentarme al Levante. Lo que yo siento por el Levante no sé describirlo con palabras.

¿Qué impone más? ¿La cabeza o el corazón?

Lo que yo siento por el Levante nadie me lo va a cambiar en mi corazón, pero tengo que asumir el partido desde la cabeza y la profesionalidad que dedico en cada club al que defiendo. Quiero ganar y acercarme a Europa. Somos capaces de dar ese empujón que nos hace falta en este tramo final. Una vez termine el partido, le desearé lo mejor al Levante.

Vivió la mejor época del Levante en toda su historia.

#Siempre he dicho que el Levante me hizo un hombre. Llegué a la cantera con quince años y cumplí muchos sueños. Me formaron como futbolista y siempre he dicho que es como mi otra familia. Allí adquirí valores conforme fui creciendo, viví uno de los momentos más complicados en la historia del Levante, en el que el club casi desaparece, y de ahí renacimos. Cosas de la vida e, incluso, del destino. Ascendimos a Primera División en el año del centenario y poco después paseamos nuestro escudo por Europa. He vivido situaciones complicadas, pero he tenido la suerte de haber sido partícipe de los momentos más bonitos en la historia del club. Por todo ello, para mí el Levante es muy especial. Nadie me va a quitar todo lo que he vivido y he sentido.

¿Se quedaría con un momento? ¿O es complicado?

Es complicado. Me quedaría con muchos, tanto buenos como malos. He vivido también momentos difíciles, pero la gente me ha demostrado que ha estado ahí. Me han apoyado tanto a ti como a mi familia y mi agradecimiento es eterno. Sería injusto quedarme con uno cuando he vivido tantos que, fueran positivos o negativos, me han hecho mejor en todos los sentidos y me han reconfortado para seguir adelante tanto en la vida como en el fútbol.

A sus 34 años, ¿La idea de volver continúa presente?

Es mi ilusión, luego se podrá dar o no por las circunstancias que ocurran. Sin embargo, lo más importante es que me siento con fuerzas, bien físicamente, con ilusión y con ganas de seguir disfrutando del fútbol. Creo que voy a tener tiempo de sobra para volver algún día. Si vuelvo no será para pasearme. Me siento con tanta energía e ilusión que creo que todavía me queda fútbol para dar. No sé cuándo será, si será o si no será, pero lo más importante es que tengo la ilusión de seguir. El tiempo y el destino dirá.

¿Lo haría en Segunda?

Ya he jugado en Segunda y en Segunda B. Uno siempre quiere aspirar a lo máximo. Ojalá que juegue en Primera División porque significará que el Levante estará en la élite del fútbol español, pero nunca se sabe lo que sucederá. Lo que pueda hacer por el Levante, independientemente de la categoría que sea, lo haré. No obstante, ojalá estén en Primera porque será bueno para todos.