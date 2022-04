El Levante UD gastará este sábado una de sus últimas balas mermado por el mismo inconveniente de las anteriores: la lista larga de bajas. Alessio Lisci y su plantilla volverán a estar condicionados por la ausencia de futbolistas muy importantes en el equipo granota. Roger, el autor del gol de la última victoria contra el Valencia CF, está apurando para recuperarse de la rotura en el recto anterior del muslo derecho para no perderse la trascendental visita a Mestalla. Quien es seguro que no formará parte del ataque azulgrana en el Derbi es De Frutos, quien ya ha dicho adiós a la temporada 2021/22. La defensa también llegará entre algodones debido a las lesiones de las que se están recuperando Mustafi y Cáceres. Por su parte, Postigo tuvo que ser sustituido contra el Sevilla. En ese partido no estuvieron Campaña, que ya ha recibido el alta tras sus problemas médicos, y Clerc, que está saliendo de su lesión y entrando con el grupo poco a poco.

Entradas subvencionadas El club, con la colaboración de los jugadores del primer equipo, financiará 15 de los 35 euros que cuestan las entradas para Mestalla. El Valencia ha facilitado 1.224 localidades que los aficionados azulgranas podrán adquirir a un precio final de 20 euros.