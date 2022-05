El punto sumado en el Derbi de Mestalla significó un empate de carácter insuficiente en la pelea para conseguir la permanencia del Levante. Por la distancia con los puestos de salvación y por el poco margen que resta para reaccionar. Sin embargo, el conjunto de Alessio Lisci fue superior a su rival y tuvo numerosas oportunidades para salir victorioso. De hecho, a falta de diez minutos, pusieron el 1-1 para creer no solo en un triunfo balsámico sino para dar un golpe encima de la mesa frente a sus competidores. El autor de la diana, Óscar Duarte, cabeceó a la escuadra un balón desde la banda de Morales que inyectó vida a su equipo en su lucha por los tres puntos. Su gol, en primero en su cuenta particular esta temporada, no sirvió para vencer, pero fue el premio a unos meses en los que el tico se está haciendo fuerte desde la retaguardia, ganando en confianza y adquiriendo galones en el esquema de Alessio Lisci. El ‘6’ se siente importante, y aunque la cuesta hacia la salvación sea cada vez más empinada, no pasa por su cabeza tirar la toalla mientras el objetivo entre dentro de la probabilidad.

En su tercera temporada como levantinista, Óscar Duarte está recogiendo todo el trabajo de cursos anteriores. Le costó adaptarse, pero ya ha encontrado su punto tanto de equilibrio como de rendimiento. Bajo el mandato del entrenador italiano, el exfutbolista del Espanyol se ha convertido en un futbolista importante. En sus dos primeras jornadas después de la destitución de Javi Pereira no participó, pero, desde la decimoctava fecha de campeonato, solo se perdió cuatro partidos, tres de ellos por una lesión de rodilla. Además, ha sido uno de los artífices de la reducción de goles encajados desde que Alessio Lisci implantó la defensa impar en el duelo de la segunda vuelta contra el Mallorca, donde está teniendo química con Róber Pier, quien también está mostrando un notable nivel atrás. Su tanto frente al Valencia es el premio a su perseverancia, su trabajo y al liderazgo que está imprimiendo. Sin embargo, Duarte, pese a que esté experimentando buenas sensaciones, es uno de los que acaba contrato al finalizar la temporada. Su compromiso y su aportación está a la vista, pero el mensaje y la intención es pelear por mantener la categoría sin atender los frentes que tiene el club pendientes. Pese a ello, el ‘6’ tiene clara su postura. «No puedes volver atrás y cambiar el inicio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final», escribió en sus redes sociales tras ganar en el Wanda.