La temporada llega a su final. Cuatro jornadas y adiós. Recuerdo perfectamente la columna publicada el mes de Agosto del año pasado, justo el día anterior al comienzo de la liga. Aquella columna estaba llena de buenas intenciones. Todos los equipos buscaban lo mejor para cumplir objetivos, sin pensar si sé podrían conseguir o no, pero una cosa son los propósitos y otra lograr lo esperado. Vamos terminar con los deberes hechos. Unos lo consiguen y otros no. Eso pasa siempre.

Por desgracia los equipos de casa no han cumplido sus metas marcadas el verano pasado. El Valencia partía con la idea de conseguir un puesto en la clasificación que diera opción estar en Europa la próxima campaña. El Levante, aunque matemáticamente no esté descendido, las posibilidades de mantener la categoría son mínimas. Los dos han dejado pasar demasiadas oportunidades. El Valencia de Bordalás se ha quedado muy lejos del puesto que pretendía. Se ha dejado muchos puntos por el camino tanto en casa como en las salidas. Todo el año se pudo arreglar en la final de Copa que como saben tampoco pudo conseguir. Muchas cosas se han juntado para tener este final. Tiempo tendremos para hacerlo cuando todo termine.

En el Levante demasiadas cosas se han hecho mal desde el principio. Ha batido todos los récords pero para mal. Demasiados partidos sin conocer la victoria han dejado al equipo desde el principio en la cola de la clasificación. Lo pagaron los miembros de la secretaría técnica, pero para mí no son los únicos. El Consejo de Administración tiene su parte. Ha pasado lo de siempre cuando los comienzos no son buenos. Cambios de entrenador, hasta tres, que no han dado el resultado esperado. Ahora tanto uno como otro tiene que pensar en el futuro el presente ha dictado.