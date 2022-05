José Campaña entonó el mea culpa y pidió disculpas por su aciaga temporada. «Afición, perdón. Ha sido una temporada de mierda. Sí, hay que llamar a las cosas por su nombre. No hemos estado a la altura, y yo he sido el primero. Lesiones, recaídas, enfermedades... No han sido falta de ganas ni de compromiso, os lo puedo asegurar, pero no he estado al nivel que este club y esta camiseta merecen y lo único que me queda ahora es pedir disculpas. «Esto duele mucho, pero tenemos que levantarnos. Lo hicimos hace cinco años y lo volveremos a hacer», escribió.