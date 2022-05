El descenso a Segunda División en el Santiago Bernabéu dejó un goteo de reacciones que fueron desde personas vinculadas o con un pasado en el club hasta los futbolistas. La derrota ante el Real Madrid significó la caída que, durante múltiples momentos a lo largo del curso, se llegó a presagiar, pero que no dejó de doler en todos los estamentos de la institución. Un club que perdió la categoría asumiendo los errores que se cometieron en el pasado y que lastraron la reacción, impulsada por la esperanza en obrar la gesta y la confianza en la capacidad de cada uno de los jugadores, en lograr la permanencia. Por ello, los futbolistas de la primera plantilla se manifestaron en sus perfiles sociales, trasladando su tristeza pero, sobre todo, evidenciando que no estuvieron a la altura del contexto.

Desde los más veteranos hasta los que llevan poco tiempo en Orriols comentaron sus emociones en sus canales de comunicación. «Jamás pensé que el desenlace final de la temporada iba a ser este...», inició su discurso Dani Cárdenas, antes de confesar que «creímos y luchamos pese a las dificultades dadas esta temporada, por este escudo, por esta afición, por el orgullo de pertenecer a este club». Un sentimiento que reflejó también Postigo, héroe del ascenso en 2017, que aprovechó para rememorar los momentos que le hicieron sentir al Levante como propio. «Seis temporadas vistiendo con orgullo esta camiseta, viviendo momentos inolvidables y momentos difíciles pero superándolos. Situaciones que día tras día me hicieron sentir y ser un granota más para siempre, por eso hoy, como granota, es el día más difícil de mi carrera, hemos fracasado», dijo el ‘15’ en redes.

Roger. «Este club volverá»

Por otra parte, Roger Martí dio las gracias y pidió perdón a partes iguales. «Agradecer de corazón a toda esa gente que nos ha acompañado durante toda la temporada y sobre todo a todos los que nos acompañaron anoche. Pedir disculpas a toda esa gente que siente el levantinismo», al igual que un Duarte que mostró su dolor, pero que lanzó un mensaje esperanzador. «No tengo dudas de que este Club volverá al lugar donde debe estar. Ahora más unidos que nunca: Macho Levante».

Pese a ello, Melero reconoció que lo intentaron hasta el final pese a las dificultades. «Hemos puesto todo de nuestra parte para darle la vuelta a la situación pero no hemos sido capaces», mientras Róber Pier se encargó de pedir perdón a todos. «Ya asimilando todo lo pasado durante esta temporada tenemos que pedir perdón. Perdón a la gente que ayer vi llorar o vi destrozada a mi lado. Perdón a nosotros mismos y a nuestras familias por habernos fallado. Y a vosotros afición que aún ayer nos alentasteis con todo en contra». Mismas sensaciones mostró Jorge De Frutos, uno de los mejores futbolistas de la temporada hasta que una lesión en el ligamento lisfranc del pie derecho, y Enis Bardhi, que confesaron, incluso, que fue la noche más dura de sus carreras. «El de ayer es sin duda uno de los momentos más duros en mi carrera profesional. Estamos jodidos por no haber estado al nivel», dijo el ‘10’, mientras que el 18’ comentó que «fue uno de los días más tristes de mi carrera. No merecéis esto, pero estos dos colores siempre se levantan y vuelven más fuertes. Porque el Levante es y será siempre de Primera».