El Levante se despide de la élite del fútbol español. Después de cinco temporadas en Primera el equipo azulgrana volverá a competir la próxima temporada en LaLiga Smartbank, pero antes dirá adiós en el Estadio de Vallecas. El destino es caprichoso y el lugar será el mismo que en el descenso de 2016, también certificado dos jornadas antes de finalizar la temporada. Este verano serán muchos los movimientos, aunque la gran mayoría están por concretarse. Algunos futbolistas con contrato como Bardhi están en la rampa de salida y con otros como Morales que se quedan libres hay conversaciones para renovar.

A diferencia del partido de hace seis años, en el que el Rayo perdió la categoría, el equipo de la franja llega con los deberes hechos. La salvación se certificó a falta de tres partidos tras recorrer un camino inverso al de los granotas: una primera vuelta excelente y una segunda llena de tropiezos. Pese al bajón que experimentó el equipo desde su eliminación en el último suspiro de las semifinales de la Copa del Rey, el club anunció ayer mismo que Andoni Iraola seguirá siendo su entrenador el curso que viene.

Son muchas las incógnitas en los onces al tratarse de una última jornada y no haber nada más en jugo que mejorar alguna posición. En el caso del Levante, una victoria le garantizaría terminar decimonoveno y evitar la última posición. Ensamblar una alineación, sin embargo, no será un reto sencillo, pues las bajas se han multiplicado. Aitor aún no se ha recuperado de su positivo en COVID-19 y a él se sumaron ayer tres hombres: Campaña, Franquesa y Dani Gómez. Junto a ellos se pierden la cita otros tres futbolistas sancionados por acumulación de amonestaciones: Son, Duarte y Soldado. Y siguen lesionados Mustafi, Clerc y De Frutos. Una lista larguísima de ausencias a la que se une Malsa, con permiso del club por un asunto familiar, y obliga a Alessio Lisci a echar mano del filial. No se conocerá la lista definitiva hasta horas antes del partido, pero en principio completan la convocatoria Cuñat, Primo, Leal, Carlos Giménez, Giorgi, Faraj y el ya habitual Marc Pubill.

En el Rayo Vallecano son baja Saveljich, Merquelanz, Trejo e Isi por lesión, además de Comesaña y Unai López por sanción.

Serán noventa minutos en los que los de Orriols deberán defender su orgullo hasta el final para tener una digna despedida de la élite tras un año muy difícil.