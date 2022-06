A pocas semanas de adentrarse en un mercado donde la finalidad es la de armar un equipo que garantice el retorno a Primera División, el Levante tiene, tal y como indicó Felipe Miñambres en rueda de prensa, la seguridad de tener una plantilla inscrita para competir en Segunda. Con la reducción de salarios por descenso, pero sabiendo que, a falta de los movimientos que se den en los próximos meses, podrían competir. No obstante, en el club son conscientes de que el verano será intenso en términos de planificación. Uno de los nombres que serán tratados será el de José Gómez Campaña.

El ‘24’ se introduce en un periodo clave para su etapa deportiva y donde tendrá que tomar una decisión: si quedarse en el club y ayudarlo a volver a la élite o salir para continuar su trayectoria deportiva lejos de Orriols después de seis temporada en el Levante. El andaluz, según avanzó Levante-EMV tanto en su portada como en su edición impresa del 24 de marzo, al igual que en su edición digital, cuenta con una cláusula en su contrato con la que podría marcharse en calidad de cedido, por una temporada, si cualquier club de LaLiga Santander iguala el salario que percibe en el Ciutat de València. De lo contrario, se quedará en el cuadro granota, a no ser que un club presente en firme una oferta para traspasar sus condiciones futbolísticas. No en vano, existe un plazo para que el medio ejecute el punto en cuestión: 30 de julio de 2022. Fecha límite con la que salir, en calidad de cedido y en su último año de contrato, a otro club de superior categoría. Todo lo que suceda a partir del día marcado si Campaña no sale del Levante será con una cláusula caduca, y si tiene el deseo de marchar, será con una fórmula de traspaso.

Dos meses después de que SUPER desvelase una de las condiciones de su contrato, el centrocampista concluyó la temporada con un sabor amargo. El ‘24’, que llegó a Orriols en 2016 con la ilusión de ascender a la élite del fútbol español tras unos primeros años aciagos en su carrera, no encontró la regularidad que ansió desde que en la 20-21 las lesiones le apartaron de los márgenes competitivos. Arrancó el curso con buenas sensaciones, recuperando la titularidad en la jornada inaugural contra el Cádiz y anotando un gol en el encuentro liguero posterior contra el Madrid, pero en la cuarta fecha de campeonato cayó lesionado del sóleo. Zona que le ha trasmitido inseguridad e inestabilidad durante el año, disputando un total de 1.426’ en veinte partidos ligueros. De hecho, cuando recibió el alta a mediados de marzo tras caer a principios del mes de febrero, nuevamente, por el sóleo, le costó volver a la titularidad.

Mientras el reloj corre en contra del Levante, ya que los días pasan y sigue sin vender a cambio de diez millones y medio para ajustar su economía antes del 30 de junio, Campaña es consciente de que, si su deseo es partir de Orriols, tendrá un mes más de margen para presentar una oferta para salir cedido si un club de Primera le iguala el salario que recibe en clave granota. Sea cual sea el desenlace final, ambas partes conocen la situación y cómo maniobrar