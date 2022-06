José Luis Morales no seguirá vistiendo la camiseta del Levante UD. Tras once temporadas vinculado al club, ocho de ellas como jugador del primer equipo, el Comandante ha tomado la decisión de no renovar su contrato y ya se lo ha comunicado a la entidad de Orriols. A pesar de que semanas atrás abrió la puerta a seguir en el equipo en Segunda, no volverá a enfundarse la camiseta azulgrana después de una trayectoria repleta de éxitos que termina con el sinsabor del último descenso y sin una despedida en el campo.

Hace dos meses Morales dio esperanzas al levantinismo al afirmar que no estaría dispuesto a abandonar el club de su vida en caso de descender, en unas declaraciones a Carrusel Deportivo. El ‘11’ había sido el héroe de un importante triunfo contra el Villarreal. Tras el partido de la penúltima jornada contra el Alavés, estando matemáticamente descendido el equipo, el Comandante reiteró que su deseo era quedarse. Sin embargo, como informó ayer ese mismo medio, se marchará y el Submarino, con el que ya habría pasado el reconocimiento médico, será precisamente su destino. Seguirá actuando como local en el estadio granota, pero lo hará vestido de amarillo. El capitán granota firmó el año pasado una renovación hasta 2023, pero la segunda temporada estaba sujeta a que el equipo permaneciera en Primera, un objetivo que no se consiguió como consecuencia de una terrible primera vuelta sin victorias y una reacción en la segunda que resultó insuficiente. El club ha hecho un gran esfuerzo para intentar retenerlos tanto a él como a Pepelu pero no ha logrado convencer al atacante para seguir. Ayer mismo mantuvo una reunión con Felipe Miñambres a la que no pudo asistir Quico Catalán, en la cual el director deportivo le transmitió una última oferta que igualaba los términos económicos que percibía en Primera, con un contrato de dos años, y otra propuesta por dos fijos y uno opcional. Desde el club se entiende que se ha hecho un esfuerzo muy importante para que Morales terminara su carrera como granota y fuera una de las piezas claves del ascenso. Además, en los últimos días se ha contado con él para eventos como el fin de semana de deporte inclusivo de la Fundación en el Ciutat. Sin embargo, el Levante tendrá que confeccionar el nuevo proyecto sin la presencia del que ha sido el auténtico emblema durante los últimos años. Trayectoria de récord El jugador madrileño abandona el club con muchos récords bajo el brazo. En total son 311 partidos con el primer equipo entre Primera, Segunda y la Copa del Rey en los que anotó 69 goles y repartió 43 asistencias, lo que le convierte en protagonista de 112 dianas. En la máxima categoría se despide como el jugador con más partidos (254) y tantos (62). A nivel colectivo ostenta el logro del ascenso de 2017 y el de las semifinales coperas del año pasado. Su mejor puesto en Primera es el duodécimo de la temporada 2019/20 con 49 puntos, la segunda mejor cosecha de la historia del Levante. Ese fue el primero de sus tres cursos como primer capitán tras la salida del equipo de Pedro López. Antes había pasado dos temporadas en el filial, con el que rozó el ascenso a Segunda, y estuvo cedido un curso en el Eibar, con el que ascendió a Primera. Esos números, sin embargo, se detuvieron sin que hubiera una despedida el pasado 20 de mayo en Vallecas. Morales había expresado su intención de quedarse en Segunda pero no ha alcanzado un entendimiento con el Levante. Pese a decir en más de una ocasión que no iba a marcharse, el 30 de junio dejará de ser jugador granota. El equipo tendrá que reconstruirse sin él para buscar el ascenso a Primera. En el recuerdo quedarán los golazos a Valencia, Athletic y Betis entre muchos otros, su tradicional celebración de Comandante, sus ocho temporadas y también una salida un poco decepcionante.