A la salida de José Luis Morales como futbolista del Levante solo queda ponerle fecha y hora, después de haber declinado la propuesta de renovación de Felipe Miñambres y haberse decantado por la opción del Villarreal. El club, haciendo el máximo esfuerzo posible, le ofreció un contrato de dos temporadas, con una opcional según objetivos, y le igualó el salario que percibía en Primera División, pero el ‘11’ prefirió seguir desarrollando sus últimos años como profesional compitiendo en La Cerámica y renunciar a una despedida en Orriols digna a su estatus, a sus números a lo largo de ocho años en el primer equipo y al inigualable cariño que recibió siempre, y que fue en aumento con el paso del tiempo, por parte de los seguidores levantinistas. Una afición que recibió su marcha como un puñal por la espalda, lleno de traición y dolor, y que solicita explicaciones que justifiquen el revés. Única y exclusivamente porque, según el mensaje que trasladó en más de una ocasión, su ilusión fue la de seguir en el Levante independientemente de su categoría, al igual que una prioridad. Sin embargo, el atacante, antes de dar la cara, tomó la decisión de evadirse y desconectar.

Según pudo averiguar Superdeporte y Levante-EMV, Morales viajó el viernes a Madrid para pasar el fin de semana cerca de su familia. Procedente de la capital, el ‘11’ tiene a 360 kilómetros de València a sus seres más queridos y, ante el giro radical que ha escogido en su trayectoria deportiva, decidió partir y alejarse de todo el ruido generado con su salida del Levante. A su vez, la finalidad es la de evadirse, reflexionar y analizar todo lo acontecido mientras se rodea de los suyos. Por motivos profesionales, el delantero no visita Madrid a menudo. Solo lo hace en contadas ocasiones, pero Morales consideró que era lo que más necesitaba a pocos días de abordar un cambio impactante en su carrera: abandonar al club de su vida para corretear la banda vestido con los colores del Villarreal, después de haber dado el ‘sí’ y pasar reconocimiento médico en la tarde del jueves de manera satisfactoria.

A falta de saber cuándo dará la cara en rueda de prensa para despedirse del Levante, Morales perfila sus últimos días como futbolista granota oteando un futuro teñido de amarillo, aunque la sensación general es la de que el ‘11’ no ha cumplido su palabra. «El Levante me ha dado todo a nivel profesional, a día de hoy no pienso en perder la categoría. Esperemos que no lleguemos a eso, pero en ningún momento por toda esa situación sentimental y personal que tengo hacia el club me pasa por la cabeza abandonarlo en una situación de descenso. Jugaría en Segunda pero al final es fútbol profesional. El Levante es el club de mi vida y abandonarlo en esa situación no sería lo que más estaría dispuesto a hacer», dijo Morales en Carrusel Deportivo, precisamente, tras ganar al Villarreal con doblete.