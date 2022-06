Cinco meses después de abrir la posibilidad en una rueda de prensa tras la derrota estrepitosa del Levante ante el Villarreal (5-0), Quico Catalán se someterá en el día de hoy al ‘examen’ que le realizará el Consejo de Administración para valorar su continuidad como presidente del Levante. «He tomado la decisión de que no estoy dispuesto a tirar la toalla, pero sí que entiendo necesario que, pase lo que pase de aquí a final de temporada, cuando termine este presidente se someta a un examen y a lo que entienda el levantinismo si es el mejor para gestionar este proyecto o no lo es. Esa decisión la tomé yo ayer y hoy se ha reunido el Consejo, se lo he trasladado y quería hacerlo público en aras de encontrar esa estabilidad necesaria», fueron las palabras con las que el máximo mandatario mostró su voluntad de que se examinase su cargo al frente del club.

Quico Catalán se enfrentará a las opiniones de los consejeros tras una temporada aciaga en lo deportivo. El máximo mandatario es consciente, también, del contexto económico que tiene el club, con la obligación de traspasar a cambio de 10.5 millones para cuadrar cuentas antes del 30 de junio y después de haber desaprovechado la oportunidad en la última ventana de transferencias. «El Levante este mercado podría haber vendido por más de 15 millones de euros. Se podría haber debilitado pero no lo hemos hecho porque seguimos creyendo», dijo días después del cierre del mercado invernal. Son los puntos más calientes de la prueba a la que tendrá que hacer frente ante el Consejo de Administración Quico Catalán, quien además de tener que garantizar la viabilidad económica de la entidad, deberá exponer y argumentar la hoja de ruta del retorno a la élite. Mientras, las plataformas ‘Levante Somos Todos’ y el ‘FROG’ mostraron su postura de cara a la reunión. La Asociación de Accionistas del club levantinista aprobó la renovación de sus cargos, aprobó la modificación de sus estatutos y puso en marcha la consulta a sus asociados de cara al ‘examen’ al presidente granota a través de una encuesta que hizo llegar a sus socios. ‘Levante Somos Todos’, por su parte, instó al máximo accionista a abrir ahora un proceso de selección y candidaturas para sustituir a la directiva actual a partir de diciembre de 2023.