Hace cuatro días, como aquel que dice, que terminó la temporada y casi estamos al principio de la próxima. El tiempo pasa muy rápido, es verdad. Por lo tanto hemos llegado al instante de todos los veranos. Entra en liza lo del compro, vendo, cambio y cedo. Todos los equipos están en la misma faena. Levante y Valencia no podían estar exentos y ya se están moviendo. En el conjunto azulgrana un asunto primordial, la firma de un entrenador. Han sonado varios nombres pero todavía no hay nada decidido. Una segunda cuestión, la salida y llegada de jugadores y sobre todo el mantener alguno de los que tiene novios, pero que interesa para intentar el ascenso rápidamente. Ese era el caso de Pepelu. De momento se queda. Firma por diez temporadas dicen. Me parece una exageración aunque creo que es una jugada por si acaso al ser un jugador de mucho futuro si en alguna ocasión llega una oferta poder sacarle una pasta.

En cuanto a las despedidas está la del Morales. Ya sé que en su día dijo que no se marcharía y ahora sucede todo lo contrario. Es la ley del fútbol y del dinero. ‘El Comandante’, para mí, ha cumplido con creces este año. No se le puede reprochar nada y si ahora le llega una oportunidad de jugar en Europa y tener una buena ficha no la debe perder. Lo que tiene que hacer el Levante es cubrir su baja con un jugador similar y preparar una plantilla competitiva y no fallar como se ha hecho en la pasada campaña. En la otra casa ya saben, Gatusso toma las riendas del equipo tras la destitución de Bordalás por el sistema Peter Lim, que en valenciano tiene un nombre, a fer la mà, sin avisar. No se puede ser más rastrero. Está en su derecho de hacer lo que quiera pero señor Lim hay que tener un mínimo de educación aunque ya le conocemos y de eso poco mérito ha hecho Meriton. El dúo Lim-Mendes cabalga de nuevo. En medio está Gatusso que ha firmado por dos años. La pregunta es ¿Los cumplirá o terminará su carrera valenciansta por el sistema valenciano del señor Lim? Ya veremos pero pienso que será una víctima más como muchos de sus compañeros de profesión que visitaron estos lares.