La era de Mehdi Natfi en el banquillo del Levante, con la responsabilidad de despertar nuevas ilusiones entre la afición y con el ascenso como línea de meta, comenzó con su primera puesta en escena ante los medios de comunicación. La expectación en la sala de prensa se palpó desde el primer momento.

Su carta de presentación fue de absoluto agradecimiento, demostrando que es una persona de corazón puro y que se mueve por emociones. El fútbol es su pasión, y después de labrarse un nombre desde abajo, quiere demostrar su validez en el que es un nuevo reto en su trayectoria en los banquillos. «Me gustaría agradecer las palabras del presidente. Soy una persona de corazón y recibir ese cariño me llega. Es un gran honor estar aquí y es una responsabilidad tremenda. Me gustan los desafíos y estoy listo para devolver al club al lugar que se merece. Hay trabajo por delante, y más después del descenso», comentó el nuevo entrenador levantinista.

Más allá de su ilusión, el franco-tunecino quiso trasladar que su Levante tiene que saber dónde compite y lo mucho que habrá que sudar para estar arriba, aunque no dejó escapar la oportunidad de dar pinceladas sobre lo que se verá en el verde. «El Levante va a competir en Segunda División y hay que ser conscientes de ello. Necesitamos humildad. No quiero que nos vean que hemos descendido. Quiero un equipo ordenado, intenso, trabajado, que maneje las fases del juego... Si tenemos un equipo vistoso mejor, pero hay que asimilar que estamos en Segunda. Tanto los que están en el verde como los que están en la grada». Una grada a la que Mehdi Nafti quiere convencer a partir del primer minuto de la temporada 22-23. «Detrás de un micrófono no sirve de nada. Me quedo con lo que he vivido en las últimas experiencias. De Lugo y de Leganés me he ido con muchos abrazos», dijo el entrenador.

Tanto en el Anxo Carro como en Butarque, el nuevo técnico empezó con proyectos arrancados, y en su tercera experiencia en la división de plata, tendrá la oportunidad de construir desde el inicio. «Es una tranquilidad. Tenemos tiempo y habrá más para reflexionar y trabajar», a la vez que confesó su satisfacción. «Entrenar al Levante es un lujo para muchísimos entrenadores. Es un lujo mirar hacia arriba y no hacia abajo». Sin embargo, tiene claro qué quiere de un vestuario aún por confeccionar. «No competiré el primer partido con gente que no quiera estar. Quiero que estén orgullosos de jugar aquí», dijo.

Además, Quico Catalán le pidió que «hay que buscar la excelencia en cada cosa que hagamos. Ese es nuestro desafío en la parcela deportiva, que nuestro día a día sea exigente e ilusionante. Toda la ilusión que has trasmitido hazlo, como lo hiciste con Felipe. Trasmites una ilusión y un conocimiento que es necesario», comentó.