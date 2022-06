José Luis Morales hizo ayer sus primeras declaraciones tras oficializar su salida del Levante UD a través de un vídeo. El que era capitán defendió en una entrevista en SER Deportivos Valencia que no es fácil salir de su zona de confort, repasó algunos momentos de su trayectoria en Orriols y e incluso dejó en el aire la posibilidad de volver al equipo. Sin embargo, no dio explicaciones sobre la cláusula que se acordó que quedara libre en caso de descenso, alegando que no estuvo presente en la reunión.

«Hablé con el corazón en la mano», aseguró el atacante en relación a cuando dijo que no pasaba por su cabeza abandonar el club de su vida. «Todo lo que he dicho siempre lo he sentido, pero es verdad que desde el 2 de abril hasta hoy van pasando cosas, van surgiéndome preguntas y circunstancias y tengo que tomar una decisión. La decisión es simple, pura y llanamente profesional. Voy a cumplir 35 años y mi sentimiento hacia el Levante no va a cambiar porque es el club de mi vida y lo seguirá siendo», justificó el hasta ahora capitán.

«Son unas declaraciones muy sinceras y contundentes, pero una vez acaba la temporada pienso un poco más en mi futuro profesional. Sale la opción de ir a un equipo que está muy cerca de casa y jugar competición europea y simplemente me planteo qué pasaría saliendo de mi zona de confort. Lo fácil, o así lo entiendo yo, hubiese sido quedarme con todo el cariño de la gente en el club de mi vida, pero es verdad que a modo profesional por mi cabeza pasa vivir otras experiencias», expresó. «Voy a seguir siendo levantinista toda mi vida, no fue una decisión fácil. Voy a buscar mi límite como profesional. Hablé con Quico y le dije que el reto de subir a Primera era muy bonito, ya lo hice anteriormente, pero me apetecía tener en el cuerpo otras sensaciones», prosiguió.

El futbolista calificó de «muy grave» la palabra traidor: «No voy a decir a la gente lo que me tiene que llamar o lo que no. Es una decisión profesional para seguir creciendo. Llegué tarde al fútbol profesional y he crecido, ¿por qué no voy a seguir con 35?». El ‘11’ lamenta dejar atrás «una trayectoria, el cariño de una afición y el respeto de mucha gente del club». Tras ello, insistió en que el Levante hizo lo que pudo: «Quico lucha por mí, por que yo siga, pero cuando fuimos la decisión estaba tomada. Aun sabiendo lo que voy a perder es una apuesta arriesgada que yo salga, por eso necesito saber qué se siente fuera de la zona de confort. Me gusta sentirme cómodo en mi casa con la gente que conozco. El dinero no me paga estar bien, no es el primer motivo para salir. Lo que me gusta es sentirme bien».

Morales también habló de su última renovación, en febrero de 2021, a meses de acabar contrato: «Pasa lo que tenía que pasar, mi sentimiento es levantinista. Hablé con él y dije: Javi (agente), tenemos que firmar con el Levante, no tenemos otra opción. No entendía la parte del club de que no hubiera un acercamiento. No sabía que condiciones me iba a plantear el club». En cuanto a la cláusula que le ha dejado libre por bajar, no dio explicaciones: «Yo no puedo contestar a eso porque no estuve ese día en la reunión. Javi y Quico sí se reunieron y ahí quedó todo». Además, hizo referencia a que pudo marcharse en el pasado: «A mí se me han abierto varias veces las puertas del Levante para salir. Voy a cumplir 35 años y es la primera vez en once años que pienso más en mí que en el Levante. Habrá gente que se lo pueda creer y que no pero si hace dos años me pongo a pensar en mí ya no habría estado en el Levante». Asimismo, achacó que no se hubiera tratado su continuidad a la situación deportiva: «La temporada ha sido muy complicada. Todos nos centramos en hacer lo posible para que el Levante salga adelante, no es que ellos no lo pensaran. Al centrarnos en salvar al Levante probablemente se ha ido dejando hasta el final, no creo que haya sido porque el club no ha querido».

Finalmente, abrió la puerta a un regreso en el futuro: «Me encantaría. Pese a que ahora tenga que salir, si el día de mañana me encuentro capacitado para estar al máximo nivel y el Levante me llama seré el primero en tender mi mano y ayudar. Me he portado todo lo bien que he podido cada día que he pasado en el Levante».