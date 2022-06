Se acabaron las vacaciones para el mundo del futbol. En unos cuantos días todos de nuevo al tajo. El Levante tiene por delante un reto importante, volver a la máxima categoría que ha perdido esta temporada que acaba de terminar. El reto es de los que llaman de categoría. Para conseguirlo hace falta no entretenerse y hacer las cosas mejor que la anterior. Es cierto que las prisas nunca han sido buenas consejeras, pero no es menos cierto que no hay que dormirse en los laureles, aquí cuando menos te das cuenta te adelantan, tanto por la izquierda como por la derecha. Esto que quiere decir, quiere decir que hay que hacer el grupo cuanto antes, buscar a los jugadores idóneos para cumplir los objetivos, que repito una vez más no serán nada fáciles.

De momento los movimientos están todos relacionados en las salidas, claro hay que hacer algo de caja primero para después poder gastar. El entrenador ya está claro como saben, Mehdi Nafti se hace cargo del equipo. Ya está trabajando junto a la dirección deportiva con Felipe Miñanbres al frente para confeccionar la nueva plantilla la que tiene que intentar el salto de categoría. Ojo con los movimientos. La segunda división es muy complicada y no es nada fácil subir al año siguiente del descenso. Esta temporada el único que lo ha conseguido ha sido el Valladolid. Tanto Eibar que estuvo toda la campaña en los lugares de ascenso y al final pinchó, y el Huesca que era el tercero en discordia han cumplido, por lo tanto otra temporada repitiendo categoría. Con esto quiero decir que hay que atarse bien los machos y no dormirse en los laureles. Hay que hacer pronto un grupo con garantías y empezar a trabajar.