La primera incorporación del Levante 22/23 está a punto de caramelo, después de haber llegado a un acuerdo con el futbolista para adquirir sus servicios y aceptar el reto de volver a Primera División. Joan Femenías es el portero elegido para pelear por un puesto en la portería del Ciutat de València. El nacido en Manacor, tras dos temporadas defendiendo la meta del Real Oviedo, está preparado para dar un salto en su trayectoria tras competir por no descender en el Fuenlabrada y por entrar en promoción de ascenso con el cuadro carbayón. Dos años después de salir del Villarreal B para jugar en la categoría de plata, el meta, a la espera de superar una revisión médica que se producirá en las próximas horas, firmará por el Levante, después de cerrarlo durante la tarde de ayer, para dar por iniciado el pistoletazo de salida al apartado de fichajes en Orriols. Con la finalidad de confeccionar la plantilla que devuelva a los granotas a la élite del fútbol español.

Pese a que el club superó el 30 de junio sin vender a cambio de 10.4 millones, Mehdi Nafti tiene atado a su primer refuerzo en plantilla. A falta de oficialidad y de últimas pinceladas, está todo acordado para que la llegada de Joan Femenías sea una realidad. El futbolista, de la generación del 96, aterrizará en Orriols tras haber sido el dueño de la portería del Real Oviedo. Bajo palos, de los 84 encuentros ligueros que disputó su anterior club desde su llegada al Carlos Tartiere, estuvo ausente en dos, y pese al deseo de Vicente Blanco ‘Tito’, exdirector deportivo granota y actual director deportivo oviedista, tomó la decisión de poner punto y final a su etapa como jugador carbayón y seguir su trayectoria profesional en el Levante.

Aunque tendrá que competir para hacerse con la titularidad, Joan Femenías no compartirá vestuario con Aitor Fernández. El portero vasco tiene desde el martes un acuerdo con Osasuna y ya hace las maletas hacia Navarra a través de una fórmula que no satisface al Levante. El club, en caso de dejarlo salir, solo contempló un traspaso, pero la voluntad del guardameta de no jugar en Segunda División hizo que la entidad levantinista cediese. Osasuna se hará con los servicios del arquero sin abonar cantidades por su firma, pero introduciendo una serie de variables de cara al futuro y según objetivos. Una vez se confirme definitivamente la salida de Aitor Fernández, Dani Cárdenas, con Pablo Cuñat en la recámara y procedente del filial, será el meta con el que mantendrá un pulso por la titularidad de la portería de Orriols.