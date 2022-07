Avanza el compás del mercado de fichajes y en Orriols todos están pendientes de José Campaña. Al sevillano se le acaba el tiempo para ser el ‘amo’ de su destino en cuestión de dos semanas. Concretado el descenso a Segunda, en su contrato hay una cláusula de escape para el centrocampista: puede salir gratis pese a tener contrato en vigor con el club granota hasta 2023 si un equipo de LaLiga le iguala la ficha.

De concretarse esta hipótesis, Campaña saldría cedido y abandonaría definitivamente el cuadro granota, ya que al acabar el año quedaría libre de contrato. Ahora bien, por el momento esta opción no se concreta y el tiempo se acaba para el sevillano; esta cláusula expira el 31 de julio.

¿Y si no ocurre nada? Si por entonces no ha llegado ningún club que active la cláusula, el futbolista perderá la exclusividad en la toma de decisiones sobre su futuro y cualquier salida tendría que ser consensuada con el club, al que por el momento no le han puesto ofertas encima de la mesa.

Lo que sí saben en las oficinas del Ciutat es el deseo del andaluz, que no quiere jugar en Segunda. Y también que hay diferentes equipos pendientes de su situación y de esta posibilidad de llevárselo ‘gratis’ a cambio de pagarle su ficha, de las más altas.

El Levante, ya confeccionando su proyecto en una economía ajustada a la categoría de plata, no puede permitirse mantener el listón como en Primera, con lo que en la realidad también está interesado en concretar la salida del ‘24’, quien claramente ha ido de más a menos estos últimos años desde que fue llamado a la Roja hasta prácticamente desaparecer del equipo por las lesiones.