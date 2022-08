El pasado fin de semana, como saben, se disputó la primera jornada del actual campeonato d liga en las distintas categorías. Si quieren que les diga la verdad no me hacía el ánimo de ver al Levante contra el Huesca iniciando el curso en Segunda División. Tras unas cuantas temporadas en Primera, la vuelta a Segunda ha sido un duro golpe sin duda alguna. Ahora lo que hay que hacer es un trabajo perfecto y pensar en el asenso inmediato. El comienzo no ha sido demasiado bueno. Empate, un punto y para casa. Poco bagaje en un partido donde fue superior pero en el que perdonó demasiado y terminó pagándolo. Es cierto que esto no ha hecho más que empezar y por lo tanto queda un mundo por delante, pero sumar tres puntos de inicio no está nada mal. Eso han hecho Granada y Deportivo Alavés, compañeros de descenso en sus compromisos. Hay que centrarse en la faena, sé que no es fácil, está de por medio todavía el vendo, cambio y compro que puede distraer un tanto aunque no debía ser así pero por desgracia es. El próximo compromiso Zaragoza, difícil vista pero tienen que saber que fácil no hay ninguno.

En la otra casa victoria por la mínima. Muchas cosas por descubrir aunque los planes de Gattuso ya están bastantes claros, El italiano se convirtió en el protagonista del encuentro. Movió al equipo y a las gradas, listo el tipo. Las tuvo con todos, arbitro incluido y eso gusta a la gente. Aquí todavía faltan cosas por resolver como son las salidas y las llegadas de jugadores. No doy nombres porque cualquiera puede salir y llegar pero una cosa es cierta, con lo que hay a pesar de Gattuso no es suficiente. La pregunta que se hace la afición repetidamente sigue sin tener una respuesta definitiva. ¿Habrá más incorporaciones? Eso quieren todos míster incluido. Solo queda tener paciencia.