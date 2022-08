La Segunda División, más allá de su dureza y su complejidad, pone piedras en el camino que son a prueba de valientes. De futbolistas con la cabeza fría y fuertes mentalmente. Una escalada hacia la cima del ascenso en la que el Levante tiene la obligación moral de alcanzarla, aunque ya sepa qué obstáculos se encontrará en su trayecto. Ocho días después de toparse con la realidad de la división de plata del fútbol español cosechando un rabioso empate ante el Huesca, el feudo de La Romareda será el escenario donde los pupilos de Mehdi Nafti no solo buscarán el primer triunfo del curso, sino donde también tratarán de dar un golpe encima de la mesa. De enviar un mensaje dentro de la categoría y de demostrar que el Levante no se andará con rodeos en su andadura bañada en plata.

Conseguir tres puntos ante un Zaragoza que, pese a estar casi una década militando en Segunda División, siempre es un hueso duro de roer, supondría un auténtico subidón. Sobre todo, después de que el regreso en clave levantinista a LaLiga SmartBank, seis años más tarde, supusiera una dosis de realidad. De hecho, Mehdi Nafti, en la rueda de prensa previa al duelo ante los maños, ya avisó de que las mentes que prevén una temporada cargada de facilidades se equivocan. Además, puso sobre la mesa cómo fue el desenlace de la campaña anterior. «Esto es una carrera de fondo. No digo que no tenemos unas ganas tremendas de que llegue la primera victoria, pero hay que estar tranquilos. El que crea que vamos a ver un fútbol champagne, le aconsejo para su salud mental que no vea los partidos del Levante. Mirad el Eibar y el Valladolid la pasada temporada. El Girona, por ejemplo, creo que estaba en descenso en la jornada 12, y acabó subiendo», dijo el técnico.

No obstante, Nafti recluta tripulantes al barco independientemente de cuál es la fecha de caducidad de cada uno de ellos. Jorge De Frutos, José Campaña y Rúben Vezo, sin participación en el primer partido de LaLiga SmartBank, tendrán minutos en La Romareda para remar hacia los primeros tres puntos. Al técnico franco-tunecino no le importan los rumores ni los ruidos. Mientras demuestren voluntad por sumar, contarán con el entrenador levantinista pese a que, en el caso del ‘18’, su agente esté apretando por darle salida, y en el caso del central, se quedase fuera de la lista ante el Huesca por no estar «en condiciones de competir mentalmente». Mismo caso sucedió con Dani Gómez, pero el contexto del ‘21’ continúa igual al seguir definiendo su futuro lejos de Orriols.

«Con Jorge De Frutos se ha hecho mucho ruido. Está en condiciones físicas y mentales de ayudar hoy, pero el lunes no sé qué pasará. Es verdad que Vezo no estaba en condiciones de participar y mañana lo hará. Dani Gómez está en el proceso de posible salida y obviamente no lo voy a llevar. Cada jugador es un mundo. Lo único que puedo controlar es el día a día. No es un trabajo fácil de momento. Tengo que salir a defender a mis jugadores. Ningún jugador de mi plantilla, nunca, ha molestado el bienestar del grupo y todos suman. Sin embargo tengo que buscar el equilibrio, pero luego hay que tratar con muchas cosas. Quiero conocer el estado de ánimo de cada jugador», declaró antes de decir que Campaña está físicamente para competir y mentalmente el que más».