El entrenador del Levante UD, Mehdi Nafti, entró en sala de prensa lanzando un mensaje de autocrítica, asumiendo errores y dando a entender que a su equipo le faltó entrar en el partido con acierto. Sin embargo, el técnico franco-tunecino reconoció que el descanso fue clave para que el equipo se atraviese a inventar y a intimidar la portería rival.

«En los primeros treinta minutos no he reconocido a mi equipo. Hablamos de contundencia defensiva, pero yo creo que hemos permitido al rival meterse en el partido con dos o tres errores. El Zaragoza a mí no me ha sorprendido con su fútbol combinativo, atrevido. Pero sí, a raíz del segundo tiempo, con la entrada de Campaña nos ha dado un poco más de seguridad técnica, creo que es lo que nos ha faltado en el primer tiempo. Muchísima distancia entre líneas, Pepelu e Iborra estaban muy lejos de nuestros centrales a la hora de sacar el balón desde atrás. No he visto esa fluidez que vi durante muchos minutos en ese primer partido ante el Huesca» comentó el entrenador, quien analizó la importancia de contar en la plantilla con los dos jugadores que son tendencia en el mercado granota: Campaña, Vezo y De Frutos.

«Mi labor es intentar convencer a los chicos de que hay un reto muy bonito, que es la vuelta del Levante a Primera. Con Vezo, Campaña y De Frutos somos más fuertes. No sé lo que pasará mañana, porque hay decisiones que se toman, pero cuando les pongo en el verde es porque estoy convencido de lo que pueden aportar al equipo a pesar de todo el ruido que hay».

Reaparición Además, la vuelta de Jorge De Frutos no solo fue la mejor noticia del empate sino que transmitió su felicidad por «volver a sentirse futbolista». «Han sido cinco meses muy duros, muy largos, mi primera lesión de tanto tiempo, tenía muchas ganas de volver al terreno de juego», aseguró el técnico granota.