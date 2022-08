El cierre del mercado se encuentra en la vuelta de la esquina y el Levante tiene claros sus frentes para confeccionar la plantilla del ascenso. El club es consciente de que Jorge De Frutos y José Campaña son los principales atractivos del equipo, pero la idea es la de conservarlos una temporada más salvo oferta de carácter irrechazable. El Getafe anda detrás del ‘24’ y del ‘18’. El interés por el extremo segoviano está sobre la mesa desde hace un año sin alcanzar las pretensiones que se exigen en las oficinas del Ciutat de València, mientras que la opción del sevillano surgió en los últimos días y de la mano de Quique Sánchez Flores. Pero ninguna de las dos operaciones están en los parámetros que pide el Levante para dejar salir a dos de sus baluartes. La postura es firme y el club no cederán pese a las presiones y a las insistencias.

El nacido en Navares de Enmedio ha contado con múltiples ofertas durante el periodo estival, pero todas fueron rechazadas por no cumplir con los números sobre los que se mueven las cuentas del Levante. A principios del mes de agosto, el Getafe puso sobre la mesa cuatro millones fijos, donde, en caso de disputar 25 encuentros, abonarían otros cuatro y quedaría pendiente un millón que iría sujeto a distintas variables. Y hace escasos días, Juanma López, representante del futbolista y uno de los que más han circulado por las oficinas del Ciutat de València, mejoró la propuesta con ocho ‘kilos’ fijos más dos en variables. Sin embargo, ambas fueron rechazadas. El Levante, por menos de doce, no dejará salir al De Frutos, al igual que no permitirá que Campaña salga cedido.

Con el ‘24’ la posición es idéntica, aunque su vía de escape será que algún club pague la cláusula que tiene en Segunda. El combinado madrileño quiere al andaluz en calidad de prestado e igualándole el salario que percibe en la categoría de plata, que es de 1,2 millones. El futbolista está decidido a seguir en el Levante. Su voluntad, en el que es su última temporada con contrato, es la de remar para devolver al club donde se merece. De hecho, el Ciutat, cuando fue sustituido, rompió una lanza por él y le mostró su deseo de que se quede, al igual que hizo con De Frutos cuando protagonizó una jugada galopante. Orriols quiere contar con sus mejores guerreros y ambos son diferenciales para el desafío del ascenso a la élite.